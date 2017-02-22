Служишь на флоте, получи квартиру. В Североморске морякам вручили сертификаты на новое жилье

В Североморске состоялось торжественное собрание, посвященное Дню защитника Отечества. Командующий флотом вице-адмирал Николай Евменов поздравил североморцев с праздником и вручил свидетельства о предоставлении жилищной субсидии.

Церемония проходила в городском дворце культуры «Строитель». 10 военнослужащих соединений, кораблей и береговых частей Северного флота получили денежные субсидии на приобретение или строительство жилья. Суммы внушительные - от 4 до 8 миллионов рублей.



Дмитрий Губин, капитан военно-воздушных сил Северного флота: «Радостно, ждал его, сначала писал на квартиру, потом отказался, написал на деньги, вот получил! Живу в служебной квартире, а потом, деньги переведут, поеду куплю квартиру в Вологде».



Уже традицией стало и подведение итогов всероссийского фестиваля прессы «Северный МЕДИА АС – 2017». На торжественном собрании наградили лучших журналистов, подготовивших печатные, радио или телематериалы о Северном флоте. В числе победителей корреспондент телекомпании ТВ-21 Лиана Мхитарян. Она награждена дипломом в номинации «Прорыв».