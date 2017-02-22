Телепрограмма на 23 февраля (четверг)

Программа передач Телеканала ТВ21+

Четверг, 23 февраля 2017 г.

06:00 Телегазета (12+)

06:30 Новости ТВ-21 (16+)

07:00 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

08:29 Мультимир (6+)

Волшебник Изумрудного города.

Трактаун.

Фиксики.

10:00 Новости ТВ-21 (16+)

10:30 Берегись автомобиля! Художественный фильм (12+)

СССР. 1966 г.

Мелодрама.

В ролях: Иннокентий Смоктуновский, Олег Ефремов, Любовь Добржанская, Анатолий Папанов, Ольга Аросева, Андрей Миронов, Георгий Жжёнов, Евгений Евстигнеев, Донатас Банионис, Любовь Соколова.

Эта удивительная история вполне может считаться фантастической. Скромный и застенчивый страховой агент, актер самодеятельного театра Юрий Деточкин оказывается непримиримым борцом за справедливость. Правда, для правосудия, представляемого актером того же театра, а в миру — следователем Подберезовиковым, этот Робин Гуд представляется опасным, хитроумным, изобретательным и неуловимым преступником…

12:11 В мире людей. Лицо для резидента. Документальный цикл (16+)

Пластические хирурги — это врачи, меняющие не только внешность, но и судьбы людей. Помогут изменить облик агентам спецслужб, восстановят руку или ногу после тяжелейших ранений, исправят ошибки природы и поддержат молодость. Фильм рассказывает о развитии этого искусства создавать новый облик в России.

13:00 Любовь под надзором. Художественный фильм (16+)

Россия. 2007 г.

Мелодрама.

В ролях: Наталья Шамина, Владимир Шевельков, Сергей Паршин, Наталья Кутасова, Александр Сластин, Ольга Самошина, Оксана Базилевич, Андрей Кузнецов.

Главной героине, мягкой и доброй девушке, не везет - накануне свадьбы она узнает, что любимый ей изменяет. Она решает порвать с ним отношения, но родители считают по-другому. Ей кажется, что жизнь закончилась, и нет смысла продолжать борьбу за счастье, но, как часто в жизни бывает, истинная любовь приходит неожиданно.

14:39 В мире людей. Победившие рак. Документальный цикл (16+)

Фильм посвящен самой неразгаданной и беспощадной болезни на Земле — онкологии. В мире нет лекарства, которое бы исцеляло от рака. Герои этого фильма прошли все стадии рака и знают — выжить можно.

15:22 Познавательная программа (12+)

Дороги и дорожные знаки.

15:30 Мультимир (6+)

Трактаун.

Фиксики.

16:00 Телегазета (12+)

16:30 Основной элемент. Наука против голода. Документальный цикл (16+)

Еда! Будничная необходимость и атрибут любого праздника. Строительный материал для всего живого и самое доступное удовольствие. Но что, если в будущем мы научимся жить без привычной пищи, а то и вовсе без еды?

17:00 ВОВРЕМЯ (16+)

Легкая информационно-развлекательная программа без лишней важности и надутых щёк повествует обо всем, что актуально для мурманчан и гостей города. Женско-мужской взгляд на события вокруг нас.

17:30 Фильмы-участники Всероссийского телевизионного конкурса «Федерация» (16+)

Мастера музыки (Фильм ОТРК «Югра», г.Ханты-Мансийск). Кто сегодня скажет, зачем манси устраивали пляски в честь убитого на охоте медведя? Кто достоверно может ответить, какие знания зашифрованы в этих ритуальных действиях? Участники праздника хорошо усвоили, что нужно делать, но вопрос «Почему именно так?» зачастую ставит их в тупик. Забылось, ушло, пропало безвозвратно… То, что осталось от духовной культуры манси, - лишь малая толика огромного богатства, да и она сохранилась чудом.

17:44 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

Покоритель Арктики. «Мертвая земля», «белое безмолвие», «страна ледяного ужаса» - так первые путешественники называли Арктику. До тех пор, пока туда не пришел «Ленин». Ледокол, атомным сердцем растопивший вековые льды, мощным корпусом прорубивший морской путь с запада на восток. Теперь он навсегда бросил якорь у одного из причалов города-героя Мурманска.

18:00 Концерт, посвященный Дню защитника Отечества (16+)

19:51 Познавательная программа (12+)

Знаменитые путешественники.

20:00 Фильмы-участники Всероссийского телевизионного конкурса «Федерация» (16+)

Из-под топора (Фильм ТК «Продвижение», г.Омск). Документальный фильм о древнерусских архитектурных строениях карельского музея–заповедника «Кижи», 130-ого квартала Иркутска, об образцах деревянного зодчества городов Тобольска и Омска.

20:30 ВОВРЕМЯ (16+)

Легкая информационно-развлекательная программа без лишней важности и надутых щёк повествует обо всем, что актуально для мурманчан и гостей города. Женско-мужской взгляд на события вокруг нас.

21:00 Французский шпион. Художественный фильм (16+)

Россия. 2013 г.

Детектив.

В ролях: Оскар Кучера, Евгений Редько, Анна Чурина, Дмитрий Супонин, Охунджон Комилов, Сергей Батрак, Михаил Изотов, Данила Якушев, Виктория Алмаева.

Лейтенант Андрей Канаев служит в социалистической Чехословакии. Советские войска выводятся обратно в СССР. Часть, в которой служил Канаев, расформировывается. Андрей расстроен сокращением и делится своими переживаниями с приятелем — чехом Мареком. Марек организовывает подставу, из-за которой Канаев оказывается вне закона. Через своего агента-вербовщика Софи он переправляет Андрея во Францию, где тот от безысходности поступает в «Иностранный Легион». Андрея вербует глава внешней разведки мсье Даниэль. Вскоре Андрей, уже в новом статусе и с новыми документами, возвращается в постперестроечную Россию и начинает строить новую жизнь, не забывая при этом выполнять поручения своих новых хозяев…

22:44 В мире людей. Лицо для резидента. Документальный цикл (16+)

Пластические хирурги — это врачи, меняющие не только внешность, но и судьбы людей. Помогут изменить облик агентам спецслужб, восстановят руку или ногу после тяжелейших ранений, исправят ошибки природы и поддержат молодость. Фильм рассказывает о развитии этого искусства создавать новый облик в России.

23:34 Берегись автомобиля! Художественный фильм (12+)

СССР. 1966 г.

Мелодрама.

В ролях: Иннокентий Смоктуновский, Олег Ефремов, Любовь Добржанская, Анатолий Папанов, Ольга Аросева, Андрей Миронов, Георгий Жжёнов, Евгений Евстигнеев, Донатас Банионис, Любовь Соколова.

Эта удивительная история вполне может считаться фантастической. Скромный и застенчивый страховой агент, актер самодеятельного театра Юрий Деточкин оказывается непримиримым борцом за справедливость. Правда, для правосудия, представляемого актером того же театра, а в миру — следователем Подберезовиковым, этот Робин Гуд представляется опасным, хитроумным, изобретательным и неуловимым преступником…

01:10 Телегазета (12+)

01:30 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

Где дремлют мамонты. Цивилизация – угроза или благо для маленького ненецкого народа, затерянного на просторах далекого Севера?

Чужан войтыр. Фильм повествует о культуре и преемственности поколений народа коми. Съемки проходили во время фестиваля коми-ижемцев «Чужан войтыр».

03:00 Телегазета (12+)

03:30 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

Охраняется народом. Архангельского края – люди разных возрастов, «от мала до велика», едут на Север, преодолевая трудности и невзгоды…

Бубен Верхнего Мира. Сутки из жизни Маши Трофимовой. Фильм снят по мотивам рассказа В.Пелевина и, как может, сеет разумное, доброе, вечное…

Дмитрий Гайворонский. Моя жизнь - импровизация. Дмитрий Гайворонский. Это имя хорошо известно в России и за рубежом. Он всегда открыт новому. Этот удивительный человек – настоящий виртуоз. Он любит и умеет удивлять. И не только на сцене.

Страна Будущего. Когда-то знаменитый полярный исследователь Фритьоф Нансен придумал Страну Будущего. Столицей этой страны должен был стать город Енисейск в центре Сибири. Фильм о том, почему не сбылась мечта Нансена, и кто теперь населяет Страну Будущего.

Чампа. Документальный фильм.