Телепрограмма на 25 февраля (суббота)

Программа передач канала ТВ21+

Суббота, 25 февраля 2017 г.

06:00 Телегазета (12+)

06:30 Фильмы-участники Всероссийского телевизионного конкурса «Федерация» (16+)

Турват. Вдали от цивилизации (Фильм ОТРК «Югра», г.Ханты-Мансийск). Домой… Самбиндаловы плывут домой. Их дом вдали от цивилизации. Турватские юрты – так называется их семейное поселение на берегу Малой Сосьвы. Братья Самбиндаловы могут все: охотиться и рыбачить, строить лодки и дома. Их стареющие родители очень надеются, что сыновья найдут себе добрых, ладных жен, зазвучат над лесом колыбельные песни, зазвенят на реке детские голоса, разольется до самого горизонта житейская радость Турвата.

06:44 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

Холмогорские звоны. Жители Архангельской области собрали средства на колокола для старинного храма в селе Холмогоры.

07:00 Фильмы-участники Всероссийского телевизионного конкурса «Федерация» (16+)

С чего начинается Родина (Фильм ТК «ОТВ», г. Екатеринбург.) Эта история началась летом 2014 года. Группа «Чайф» со своими домочадцами решила отправиться в путешествие «выходного дня». Группа поехала в деревню Коптелово, чтобы посетить Музей сельского быта. Музей произвел на музыкантов сильное впечатление. Еще большее впечатление произвел хранитель музея, экскурсовод Леонид Федорович. О том, как это было и почему в Коптелово стоит поехать любому, фильм «С чего начинается Родина?».

В реальном времени. Сельская школа (Фильм телекомпании «Мир Белогорья», г.

Белгород). Как и чем живет сельская школа? Легко ли учиться, будучи единственным учеником в классе? Тяжело ли работать учителем на селе? На эти и другие вопросы отвечает очередная серия документального проекта «В реальном времени».

О хлебе насущном (Фильм ТК «Енисей», г. Красноярск). Чем гордятся сельские труженики, за что любят свою профессию? Есть ли на селе перспектива для молодежи? С чего начинается бизнес в деревне? Кому на селе жить хорошо? Обо всем этом рассказывают и рассуждают люди, которые нас кормят. Героями фильма «О хлебе насущном» стали шестеро тружеников села. Это обычные рабочие, молодые специалисты и фермеры.

08:17 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

Бездомный хозяин квартиры. Житель города Советского Тюменской области приобрел квартиру, из которой его выселили по решению суда. История одной махинации с жильем.

08:30 Мультимир (6+)

Волшебник Изумрудного города.

Трактаун.

Фиксики.

Ну, погоди!

10:00 Не торопи любовь. Художественный фильм (16+)

Россия. 2007 г.

Лирическая комедия

В ролях: В ролях: Ирина Пегова, Данил Спиваковский, Юрис Загарс, Леся Жураковская, Анастасия Бунина, Ольга Когут, Галина Польских, Юрий Рудченко, Снежана Егорова, Владимир Абазопуло.

Лирическая комедия о том, как хорошо, если брак по любви становится еще и браком по расчету! У пышненькой тридцатилетней Кати трагедия: любимый человек оказался обыкновенным бабником - у него еще две любовницы и одна жена! 6 лет, в течение которых Катя ожидала замужества, пошли насмарку. Подруги решают ей помочь – найти по Интернету выгодного жениха, и обязательно за рубежом. При этом они заставляют Катю заняться своей внешностью - похудеть и эффектно одеться. В это же время «потенциальная невеста» знакомится с новым сотрудником Ильей…

12:00 Фидель Кастро. «Куба – любовь моя!» Документальный фильм (16+)

В представлении многих сегодняшняя Куба — это застывшая в середине прошлого века страна со старыми автомобилями, обшарпанными зданиями и бессменным Фиделем Кастро. В последнее время ветер перемен все сильнее дует над островом Свободы, и лишь одно остается неизменным: кубинцы по-прежнему жизнерадостны, не боятся трудностей и боготворят того, кто многие годы руководил страной. Человека, который изменил мир.

12:54 Из коллекции ТВ-21 (6+)

Мурманский «Алеша». Фильм из цикла «Семь чудес на краю света».

13:00 Зачинщики. Художественный фильм (16+)

США. 2016 г.

Криминальная комедия.

В ролях: Зак Галифианакис, Оуэн Уилсон, Кристен Уиг, Джейсон Судейкис.

Бывший клерк банка вместе со своей любовницей проворачивают дерзкое ограбление инкассаторской машины и забирают 17 миллионов баксов. Но по неопытности преступники-дебютанты оставляют на месте преступления столько следов и улик, что вряд ли смогут получить удовольствие от добычи.

14:39 Познавательная программа (12+)

Что такое робот?

Генетически модифицированные фрукты.

Философы XX века.

15:01 Основной элемент. Истории подземелья. Документальный цикл (16+)

Их нет на карте города. Доступ посторонним сюда закрыт, здесь опасно и страшно. Кромешная тьма, холод и сырость, тяжелый воздух. Впереди неизвестность и пустота. Непривычно тихо. Слышен только шум собственных шагов. Лишь иногда из темноты доносятся странные звуки. Кто и зачем бродит по темным лабиринтам, какие тайны скрывают сегодня подземные сооружения прошлого века?

15:30 Мультимир (6+)

Трактаун.

Фиксики.

Ну, погоди!

16:00 Телегазета (12+)

16:30 Основной элемент. Эмоции. Документальный цикл (16+)

Люди испытывают десятки различных эмоций, простых и сложных. Наука лишь недавно приступила к развернутому изучению "высших чувств", как их часто называют. Как нам удается понять, что чувствует человек другой расы, языка, другой культуры? Как найти ключ к управлению людьми? Зачем вообще нужны эмоции, и чего можно добиться с их помощью?

17:00 ВОВРЕМЯ (16+)

Легкая информационно-развлекательная программа без лишней важности и надутых щёк повествует обо всем, что актуально для мурманчан и гостей города. Женско-мужской взгляд на события вокруг нас.

17:30 Место встречи – ТВ-21 (16+)

Выпуск посвящён киномарафону «Северный Характер». Организованный телекомпанией «ТВ-21» при поддержке Правительства Мурманской области и компании «Норникель», социально-культурный проект даёт возможность жителям всех городов и посёлков региона увидеть лучшие фильмы из коллекции Международного кинофестиваля «Северный Характер». В 2017 году киномарафон состоится в пятый раз, его девиз – «Кино! Весна! Природа!».

18:00 ТВ-шоу «Достояние Республики». Песни из репертуара Эдиты Пьехи (16+)

Музыкальное шоу, объединившее людей разных поколений и музыкальных пристрастий. В каждой программе - самые популярные песни одного десятилетия. Жюри - известные композиторы, режиссеры, писатели, художники и артисты - выбирают тройку лучших песен-финалистов. Ведущие телепроекта - представители двух разных поколений, Юрий Николаев и Дмитрий Шепелев.

19:30 В мире людей. Подводные витязи. Документальный цикл (16+)

Документальный фильм рассказывает об особенных людях — о водолазах. Что мы знаем о них? Что нам известно об этой странной работе? Мы вспоминаем о них лишь в минуты морских трагедий, когда тонут корабли и подводные лодки, когда нужна их помощь. Или когда они приносят с глубины сенсационные находки.

20:17 Познавательная программа (12+)

Джек Лондон.

Что такое диета?

20:30 ВОВРЕМЯ (16+)

21:00 Алмазный пёс. Художественный фильм (12+)

США. 2008 г.

Комедия.

В ролях: Люк Бенвард, Френч Стюарт, Келли Перин, Кевин П. Фарли, Бриттани Каррен, Дениза Тонтц, Джон Фарли.

Приключенческая комедия о двенадцатилетнем Оуэне, фантазере и проказнике, трех нерадивых грабителях, собаке стоимостью 5 миллионов долларов и некоем таинственном человеке, «Одержимом Горой». Идеальная комедия для семейного просмотра. Для всех, кто любит фильмы «Один дома» и «Бетховен».

22:53 Познавательная программа (12+)

Дороги и дорожные знаки.

23:00 Не торопи любовь. Художественный фильм (16+)

Россия. 2007 г.

Лирическая комедия.

В ролях: В ролях: Ирина Пегова, Данил Спиваковский, Юрис Загарс, Леся Жураковская, Анастасия Бунина, Ольга Когут, Галина Польских, Юрий Рудченко, Снежана Егорова, Владимир Абазопуло.

Лирическая комедия о том, как хорошо, если брак по любви становится еще и браком по расчету! У пышненькой тридцатилетней Кати трагедия: любимый человек оказался обыкновенным бабником - у него еще две любовницы и одна жена! 6 лет, в течение которых Катя ожидала замужества, пошли насмарку. Подруги решают ей помочь – найти по Интернету выгодного жениха, и обязательно за рубежом. При этом они заставляют Катю заняться своей внешностью - похудеть и эффектно одеться. В это же время «потенциальная невеста» знакомится с новым сотрудником Ильей…

00:56 Из коллекции ТВ-21 (6+)

Водопад Чапома. Фильм из цикла «Семь чудес на краю света».

01:00 Фильмы-участники Всероссийского телевизионного конкурса «Федерация» (16+)

150 лет в пути. Убыхи (Фильм ТК «Макс-ТВ», г.Сочи). Герои цикла «Мир вашему дому!» - представители 140 национальностей Сочи. Программа «150 лет в пути» рассказывает об «убыхах» - коренном населении сочинского побережья, стёртого с этнографической карты мира. Но потомки древних убыхских родов и в наши дни проживают на родной земле, помнят предков, сохраняют свою культуру и возрождают утраченный язык.

01:18 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

Под сенью Трифона. Ежегодно в последнее воскресенье августа в Нейден, что неподалеку от Киркенеса, съезжаются священнослужители, чтобы совершить литургию под открытым небом.

На дне. И синея море сколыбалося. Около 35 лет строится Богучанская ГЭС. Гибнет река, рыба ценнейших пород, звери и тайга. Научные изыскания здесь не проводились, учредители живут на Кипре, им безразлична судьба Байкала и то, как будут выживать люди, выселенные против воли. А пока ангарцы доживают последние часы «на дне» будущего моря.

03:00 Телегазета (12+)

03:30 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

Дмитрий Гайворонский. Моя жизнь - импровизация. Дмитрий Гайворонский. Это имя хорошо известно в России и за рубежом. Он всегда открыт новому. Этот удивительный человек – настоящий виртуоз. Он любит и умеет удивлять. И не только на сцене.

Полярный сталкер. Владимир Чуков – путешественник, полярник, посвятивший Арктике всю свою жизнь. Он со своей командой стал первым в мире, кто дошел до Северного полюса на лыжах без поддержки с Большой Земли. Но какой ценой дались его команде эти снежные километры?

Искусство на кончиках пальцев. Замечательный мастер анимации, лауреат многочисленных российских и международных премий Александр Петров не раз получал выгодные предложения за рубежом. Но только в родном Ярославле он чувствует себя дома. Здесь он создал свою студию, здесь воспитал первых учеников.