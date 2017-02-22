Телепрограмма на 27 февраля (понедельник)

Программа передач канала ТВ21+

Понедельник, 27 февраля 2017 г.

06:00 Телегазета (12+)

06:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

07:00 Мультимир (6+)

Трактаун.

Фиксики.

Неуловимый Фунтик.

07:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

10:00 Телегазета (12+)

10:30 В ожидании вечности. Художественный фильм (16+)

США. 2010 г.

Мелодрама.

В ролях Рэйчел Билсон, Том Старридж, Ричард Дженкинс, Блайт Даннер, Мэттью Дэвис.

Лучшие друзья детства, Уилл и Эмма, давно потеряли связь; по крайней мере, так считает Эмма. Для Уилла же она никогда не переставала быть самым важным человеком в жизни. Считая, что они навсегда связаны, Уилл повсюду следует за ней. У него нет ни дома, ни машины, ни постоянной работы — Уилл живет, время от времени подрабатывая артистом-фокусником. Когда неожиданно отец Эммы заболевает, девушка возвращается в свой родной город, стараясь оставить позади не сложившуюся личную жизнь и карьеру телевизионной актрисы…

12:10 Фильмы-участники Всероссийского телевизионного конкурса «Федерация» (16+)

Турват. Вдали от цивилизации (Фильм ОТРК «Югра», г.Ханты-Мансийск). Домой… Самбиндаловы плывут домой. Их дом вдали от цивилизации. Турватские юрты – так называется их семейное поселение на берегу Малой Сосьвы. Братья Самбиндаловы могут все: охотиться и рыбачить, строить лодки и дома. Их стареющие родители очень надеются, что сыновья найдут себе добрых, ладных жен, зазвучат над лесом колыбельные песни, зазвенят на реке детские голоса, разольется до самого горизонта житейская радость Турвата.

12:24 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

Завтра – будет! Сюжет о семье многодетного милиционера Виталия Ивановского.

12:32 Фильмы-участники Всероссийского телевизионного конкурса «Федерация» (16+)

С чего начинается Родина (Фильм ТК «ОТВ», г. Екатеринбург.) Эта история началась летом 2014 года. Группа «Чайф» со своими домочадцами решила отправиться в путешествие «выходного дня». Группа поехала в деревню Коптелово, чтобы посетить Музей сельского быта. Музей произвел на музыкантов сильное впечатление. Еще большее впечатление произвел хранитель музея, экскурсовод Леонид Федорович. О том, как это было и почему в Коптелово стоит поехать любому, фильм «С чего начинается Родина?».

В реальном времени. Сельская школа (Фильм телекомпании «Мир Белогорья», г.

Белгород). Как и чем живет сельская школа? Легко ли учиться, будучи единственным учеником в классе? Тяжело ли работать учителем на селе? На эти и другие вопросы отвечает очередная серия документального проекта «В реальном времени».

О хлебе насущном (Фильм ТК «Енисей», г. Красноярск). Чем гордятся сельские труженики, за что любят свою профессию? Есть ли на селе перспектива для молодежи? С чего начинается бизнес в деревне? Кому на селе жить хорошо? Обо всем этом рассказывают и рассуждают люди, которые нас кормят. Героями фильма «О хлебе насущном» стали шестеро тружеников села. Это обычные рабочие, молодые специалисты и фермеры.

Моя деревня. Верхняя Кабанка (Фильм ТК «ОТВ», г. Челябинск). Цикл «Моя деревня» посвящен селам и деревням Южного Урала. Одна из них - Верхняя Кабанка - словно «списана» с фильма «Любовь и голуби». Ее жители разводят голубей, ведут хозяйство, любят, сорятся и снова мирятся. А еще в Верхней Кабанке есть свои достопримечательности и знаменитости.

Земляк (Фильм ТК «ТиВиСи», г. Иркутск). Документальная комедия о новоиспеченном россиянине Франсуа Дембеле. Он родился в Мали, но чуть ли не с детства мечтал попасть в СССР – земной рай, каким он казался из глубины африканского континента. Как это часто случается, мечта сбылась… наполовину. Вместо советского паспорта – русский. Вместо «Города Солнца» – тусклый мир постсоветского упадка. Но не беда! Ни перестройка, ни дефолт, ни сибирские морозы не смогли привести в уныние весельчака Франсуа Дембеле. А зачем грустить, если «Земля – всего лишь место учебы», а смысл жизни - в «формировании души»!

Мой учитель. Дмитрий Бекреев. Своя вертикаль (Фильм ТК «С-1», г.Сургут). Проект «Мой учитель» существует четвертый год. Дети и родители с помощью систем интернет-голосования выбирают педагога, который достоин звания «Мой учитель». Не так важно, кто победит. Важно, что родители, школьники и сами учителя задумывается над критериями. В этот раз признание общественности получил преподаватель физкультуры Дмитрий Бекреев, для которого искренность, честность и мужественность гораздо важнее технологий преподавания.

15:14 Познавательная программа (12+)

Египетская мумификация.

Покорение Марса.

15:26 Мультимир (12+)

Мы живем в России.

Приключения Домовенка.

Шиворот-навыворот.

Мы живем в России.

16:00 Телегазета (12+)

16:20 Познавательная программа (12+)

Что мы знаем об океанах?

16:30 В мире людей. Увидеть будущее. Документальный цикл (16+)

Несмотря на убежденность ученых в том, что «машина времени» навсегда останется в книгах фантастов, есть люди, которые не желают расставаться с мечтой о путешествиях в прошлое и будущее.

17:13 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

Иван Лоскутов – сын артиллериста. Жители села Андреевка Оханского района Пермского края бережно хранят память о прославленном земляке Иване Лоскутове, ставшем прототипом героя поэмы Константина Симонова «Сын артиллериста».

17:30 Фильмы-участники Всероссийского телевизионного конкурса «Федерация» (16+)

Я – Петрушка! (Фильм ТК «Первый Мытищинский», г.Мытищи). Трехсотлетняя история Петрушки в России прервалась в 30-ых годах прошлого столетия – кукла исчезла с наших улиц и площадей. Следом из русской культуры постепенно исчезло все, что было связано с этим некогда поистине всенародным персонажем. Актер-кукольник Анатолий Архипов сегодня - единственный россиянин, в совершенстве владеющий секретами старинного театрального зрелища. Станет ли он последним?

17:45 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

Незаконченная война. «Война закончена лишь тогда, когда похоронен последний солдат». Знаменитая фраза говорит о том, что Великая Отечественная война на Кольском полуострове еще не закончилась. Фильм ставит эту проблему перед властями и молодым поколением.

18:00 Телегазета (12+)

18:30 Основной элемент. Кинореволюция. Объемный мир. Документальный цикл (16+)

Кино считается вымыслом, который стремится быть похожим на правду. Сам по себе этот "мир грез" на экране таит в себе множество феноменов, о которых обычный зритель даже не задумывается. Создатели проекта проведут зрителя за кулисы этого удивительного "Иллюзиона" под названием кино. А также раскроют секреты 3D-кино.

18:57 Мультимир (12+)

Мы живем в России.

18:59 Познавательная программа (12+)

Египетская мумификация.

Покорение Марса.

19:11 Из коллекции ТВ-21 (6+)

Заповедник. Недра Кольского края.

Заповедник. Шпицберген.

Заповедник. В ответе за Хибины.

19:30 Мультимир (6+)

Трактаун.

Фиксики.

Неуловимый Фунтик.

20:00 Новости ТВ-21 (16+)

20:30 Здравствуйте, Юрий Аркадьевич! Владислав Маленко (12+)

Актёр и режиссёр, поэт, автор стихотворений и песен, баснописец, основатель и руководитель Московского театра Поэтов – это всё о нём, о Владиславе Маленко. Москвич по рождению и месту жительства, приехал в Мурманск по приглашению Детской театральной школы. Выпускник прославленной «Щепки», он поражает энергичностью, смелостью суждений. Как считает сам Владислав Маленко, ему везло на встречи с талантливыми людьми, у которых он учился видеть, слышать и понимать окружающий мир. Работая под руководством Юрия Любимова, он навсегда влюбился в Московский театр на Таганке. Владислав чрезвычайно многогранен: он поэт, баснописец и создатель Театра поэтов. Несмотря на то, что большое литературное будущее ему прочили признанные мэтры Сергей Михалков и Юрий Поляков, не все читатели и зрители воспринимают работы Маленко.

20:47 Познавательная программа (12+)

Египетская мумификация.

Покорение Марса.

21:00 Неродной. Художественный фильм (16+)

Россия. 2013 г.

Драма.

В ролях: Станислав Любшин, Ирина Линдт, Дмитрий Суржиков, Игорь Черневич, Александр Пашутин, Иван Безбородов, Алексей Кирсанов, Дарья Луран-Любшина, Нина Антонова, Ирина Авдеенко.

Андрей Петрович Львов, ветеран Великой Отечественной, жил честно и по- справедливости. Так же он воспитывал свою дочь, внучку, а потом и правнука Андрюшу. Да так, что мальчишка, отправившись служить в армию, не смог смириться с произволом злобного и закомплексованного капитана Ефремова. В состоянии алкогольного безумия капитан застрелил парня, официальной же версией стало неосторожное обращение с оружием. Правду старик узнал только через полгода от демобилизованного сослуживца правнука, и эта правда пересеклась с его собственной тайной… Старик взял свой наградной пистолет и поехал в гарнизонный городок восстанавливать справедливость…

22:44 Познавательная программа (12+)

Аллергия и иммунная система.

Кораллы и океаны.

22:56 Мультимир (12+)

Мы живем в России.

23:00 Новости ТВ-21 (16+)

23:30 В мире людей. Увидеть будущее. Документальный цикл (16+)

Несмотря на убежденность ученых в том, что «машина времени» навсегда останется в книгах фантастов, есть люди, которые не желают расставаться с мечтой о путешествиях в прошлое и будущее.

00:16 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

Нарисованная птица. Чужой мир, хрупкие надежды, рождение любви.

00:40 Телегазета (12+)

01:00 Новости ТВ-21 (16+)

01:30 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

Бой, который не состоялся. Воспитанники мурманской Школы боевых искусств участвуют в чемпионате мира по ВАСКО. Это уникальное направление единоборства, которое воспитывает не только тело, но и характер. Становление человека и спортсмена - главная тема программы.

Капитан Кучин. История любви и смерти полярного капитана Александра Кучина, история преданности делу и самопожертвования ради высоких целей. История экспедиции Владимира Русанова – таинственной и трагической страницы в летописи освоения Арктики.

02:30 Новости ТВ-21 (16+)

03:00 Телегазета (12+)

03:30 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

Снежная деревня. Экскурсионно-туристический центр «Снежная Деревня» - уникальное сооружение, построенное исключительно из снега и льда. Фильм о том, как нелегким трудом и упорством детская фантазия смогла реализоваться в реальной жизни.

Дедушкин сарай. В основе фильма – две истории: миф «Ленин в Разливе» и жизнь семьи спасителя Ленина - Емельянова.

04:30 Новости ТВ-21 (16+)

05:00 Телегазета (12+)

05:14 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

Снегурочка из Васюткино. Молодая учительница музыки ездит каждый день из города в глухое село учить деревенских ребятишек. В городе она устала от фальши. Очарованная природой, фольклором, чистотой и открытостью детей, она чувствует, что именно здесь - ее любовь, ее призвание.

30 способов завоевать мужчину. Молодой репортер Александра подверглась жестокому нападению во время прямого эфира. Неизвестно, выжила бы она, если бы ее не спас случайный прохожий - писатель Алексей. Александра влюбляется в своего спасителя.