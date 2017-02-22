16+
N-12°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Учиться в Мурманской области станет лучше и удобней. В 2017 году в сфере образования реализуют 8 крупных проектов

20:0722 февраля 2017Просмотров: 207

Об этом шла речь на встрече губернатора Марины Ковтун с министром образования и науки Наталией Карпенко.

На реализацию проектов наш регион получит более 90 рублей из федерального бюджета, еще 40 предоставит область. Самым крупным проектом станет создание детского технопарка «Кванториум» на базе центра «Лапландия».

Наталия Карпенко, министр образования и науки Мурманской области: «Этот проект направлен на повышение доступности дополнительного образования и его модернизацию по естественно-научному и техническому направлениям».

Часть проектов связана с обеспечением доступной среды и образования для людей с ограниченными возможностями здоровья, планируется создание отдельной организации. Эта работа ведётся уже второй год на базе Мурманского колледжа экономики и информационных технологий.

Реклама
Читайте также
Внеземная жизнь? В NASA началась экстренная пресс-конференцияОбманутые клиенты медицинского центра «Аладея» собираются митинговатьИз мурманского щебня строят на ЯмалеСлужишь на флоте, получи квартиру. В Североморске морякам вручили сертификаты на новое жилье
Мурманские автолюбители стали чаще попадаться без страхового полисаМурманчане сразились за Заполярье в историческом квестеНа Новоторжской ярмарке «За шубой!» в Ледовом дворце началась большая распродажаСеверо-Западный банк Сбербанка возглавил Виктор Вентимилла АлонсоИнженеры Северного флота отобрали лучших механиков-водителей для участия в конкурсах АРМИ-2017В Мурманске тушили автомобиль
Комментарии
Февраль2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272812345
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на Facebook
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  