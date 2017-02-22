Учиться в Мурманской области станет лучше и удобней. В 2017 году в сфере образования реализуют 8 крупных проектов

Об этом шла речь на встрече губернатора Марины Ковтун с министром образования и науки Наталией Карпенко.

На реализацию проектов наш регион получит более 90 рублей из федерального бюджета, еще 40 предоставит область. Самым крупным проектом станет создание детского технопарка «Кванториум» на базе центра «Лапландия».



Наталия Карпенко, министр образования и науки Мурманской области: «Этот проект направлен на повышение доступности дополнительного образования и его модернизацию по естественно-научному и техническому направлениям».



Часть проектов связана с обеспечением доступной среды и образования для людей с ограниченными возможностями здоровья, планируется создание отдельной организации. Эта работа ведётся уже второй год на базе Мурманского колледжа экономики и информационных технологий.