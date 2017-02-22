В Апатитах состоялись «Голодные игры шагающих роботов»

17-18 февраля 2017 года на базе общеобразовательной школы № 15 в Апатитах состоялся фестиваль научно-технического творчества «Инженерные кадры будущего».

В первый день Фестиваля организованы и проведены торжественная церемония открытия, интерактивная выставка и мастер-классы для участников и гостей, турнир по робототехнике «Инженерные кадры будущего».

Участники турнира состязались в номинациях «Лего-конструирование: Адаптация базовой модели», «Гонка по линии с препятствиями», «Слалом по линии: Arduino», «Спираль», «Голодные игры шагающих роботов».

В соревнованиях приняли участие более 150 обучающихся из 10 муниципальных образований: гг. Апатиты, Мурманска, Оленегорска, Мончегорска, Кировска, Полярные Зори, Кандалакшского, Кольского и Ковдорского районов, ЗАТО Александровск.

18 февраля 2017 года состоялись финальные соревнования по робототехнике «Инженерные кадры будущего», которые проходили по пяти номинациям: