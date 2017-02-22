В центре Мурманска будет ограничено движение 23 и 24 февраля

В связи с проведением мероприятий, посвященных празднованию Дня защитника Отечества, и народным гуляньем «Широкая Масленица» с 00.00 23 февраля до 00.00 24 февраля будет ограничено движение и запрещена парковка транспортных средств, за исключением имеющих спецпропуска установленного образца:

– по ул. Ленинградской, от дома №5/23 по ул. Воровского до ул. Профсоюзов;

– по ул. Воровского, от пр. Ленина до ул. Коминтерна.

Также будет освобождена от транспорта площадка в районе дома №101 по пр. Кольскому с 8 до 17 часов 26 февраля.