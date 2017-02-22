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В квартире у мурманчанина нашли взрывное устройство

14:2922 февраля 2017Просмотров: 112

В рамках операции «Арсенал» сотрудникам Центра противодействия экстремизму регионального УМВД поступила информация о том, что у одного из жителей города может находиться взрывное устройство. 

Сотрудники полиции провели проверку информации и установили факт хранения взрывателя в квартире мурманчанина.

Изъятое устройство было направлено на экспертизу. Согласно заключению эксперта, взрыватель типа УЗРГМ-2 является боевым взрывателем, может использоваться также как самостоятельное взрывное устройство.

Ранее судимый житель мурманчанин 1973 года рождения признался, что нашел взрывное устройство около 10 лет назад в лесополосе и принес домой.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств», сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Максимальная санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до ста тысяч рублей.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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