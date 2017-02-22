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В Мурманске открылась ярмарка «Торжок»

20:0222 февраля 2017Просмотров: 104

Начинаются праздники, многие будут встречать дома гостей. В Мурманске открылась ярмарка «Торжок», где можно многое прикупить к столу, себя порадовать вкусненьким, друзей и родственников.

Сыр российский и моцарелла, аппетитные колбасы и бекон. «Торжок» как всегда щедро развернул свои прилавки. С десяток видов мясной продукции, консервы, сало - всё свежее и качественное.

Нина Прохоренко: «Мне очень нравится бекон из дикого кабана. Вкусно? Очень вкусно».

От хвори и просто полакомиться. Кадушки с мёдом - привлекают сладкоежек и тех, кто заботится о здоровье. Мёд - алтайский, полезный и на любой вкус - с орехами, фруктами и злаками. Более 30 видов и по доступной цене. Конфитюр - понравится тем, кто следит за фигурой. Сладость доводится до готовности на пару и без добавления сахара,

Екатерина Пиличева, продавец: «Так как она не варится и без сахара, имеет очень большое содержание витаминов и микроэлементов, ферментов. Сейчас зимой можно использовать вместо варенья, очень вкусно и полезно. Сейчас масленица, можно с блинчиками».

Ярмарка «Торжок» будет работать все праздничные дни с 11 до 19 часов. До 5-го марта северяне смогут приобрести вкусные товары в здании Центрального стадиона профсоюзов.

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