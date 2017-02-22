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В Заполярном завершились работы по строительству ледового корта

20:0522 февраля 2017Просмотров: 128

В Заполярном завершается строительство современного ледового корта, который возводится на месте любительской хоккейной площадки по инициативе горожан, на средства компании «Норникель». Опробовать лед местные хоккеисты смогут уже в начале марта.

На месте старой уличной хоккейной коробки сегодня крепко стоит на особом бетонном фундаменте шатёр длинной - 66, шириной 36 и высотой 14 метров. Генеральным подрядчиком строительства выступила компания-изготовитель конструкции из Барнаула.

Александр Заичкин, представитель ООО «Алтай-Тент»: «Когда мы сюда приехали 24 ноября в 2016 году, здесь был просто фундамент и бетон, на котором мы сейчас стоим. Конструкцию мы смонтировали. Профлист зашили, кровлю ПВХ-тканью зашили, торцы зашили».

Подобные тентовые конструкции сегодня популярны по всей стране, говорят производители. Отличаются лишь размерами. Но корт в Заполярном получился всё же особым.

Александр Заичкин, представитель ООО «Алтай-Тент»: «У нас шаг обычно, вот у нас три метра здесь сделан, для того, чтобы ветра сильные, усилить её. А обычно у нас пятиметровые пролёты. От ноги до ноги пять метров. Это нам облегчает работу, то есть меньше железа, но ослабляет конструкция, ветровые нагрузки меньше выдерживает. А здесь делали специально трёхметровые прогоны для того, чтобы от ветра защитить, чтобы была попрочнее».

Ещё один показатель надёжности - смелая для многих производителей гарантия - 15 лет. Уже заняло своё место световое табло, установлены приточный и вытяжной вентиляторы, ледовую арену освещают экономичные и более эффективные светодиодные лампы.

Геннадий Смаршков, директор ООО «Компания Заполярных строителей»: «Свет тут идёт отдельный над хоккейным кортом, по периметру здания. То есть, есть аварийный даже, на случай отключения электричества, будут работать светильники, которые работают на аккумуляторах».

Впервые у заполярнинских хоккеистов появится свой тёплый и удобный спортивный комплекс, где можно будет переодеть форму и отдохнуть между матчами. А началось всё в юбилейный для Заполярного год. Энтузиасты, любители хоккея, большая часть которых - работники градообразующей Кольской ГМК, решили попытаться осуществить давнюю мечту.

Иван Беляев, главный горняк горного управления КГМК: «Это событие для Заполярного не рядовое. Ровно 50 лет назад в 1967 году демобилизовавшийся из армии Виктор Иванович Степанченков, основоположник заполярнинского хоккея, собрал первую группу хоккеистов, которые сколотили борта, сварили ворота, бросили шайбу, и к удивлению многих она полетела верхом. В те времена поднимать шайбу могли единицы».

Торжественное открытие новой арены состоится уже в начале марта. По словам организаторов, ожидается приезд настоящей звезды хоккея, правда имя пока держится в тайне.

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