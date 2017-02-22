16+
N-12°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Внеземная жизнь? В NASA началась экстренная пресс-конференция

21:0522 февраля 2017Просмотров: 556

Возможно, за пределами Солнечной системы была открыта некая планета, где теоретически возможна жизнь.

В   NASA началась срочная пресс-конференция, которая  посвящена обнаружению семи землеподобных экзопланет, вращающихся вокруг ультрахолодного карлика TRAPPIST-1. Об этом в блоге NASA Watch сообщил астробиолог, бывший сотрудник агентства Кит Коуинг, передает NakedScience.

По словам Коуинга, к выводу о теме пресс-конференции он пришел на основании открытых источников. Так, ученый сравнил состав участников мероприятия с их последними научными публикациями. В частности, он указал, что среди спикеров заявлен астроном Майкл Гиллон (Michael Gillon), который совместно с другими исследователями в 2016 году занимался наблюдением экзопланет в системе TRAPPIST-1, в том числе TRAPPIST-1c, который находится на расстоянии 39,5 световых лет от Земли.

В прошлом году команда под руководством Гиллона обнаружила три из этих космических объектов, подтверждение о регистрации еще четырех экзопланет и станет темой новой встречи.

Предполагается, что помимо размеров (от 79 до 113 процентов от земного) с Землей обнаруженные экзопланеты, по меньшей мере шесть из них, роднит состав: они состоят из каменных минералов и при температуре поверхности от 0 до 100 градусов Цельсия могут содержать жидкую воду.

Тем не менее, Коуинг подчеркивает, что специалисты NASA не нашли на открытых небесных телах признаков жизни.

Напомним, пресс-конференция NASA об открытии, которое было сделано при наблюдении за космическими объектами вне Солнечной системы только что началась. 

Читайте также
Обманутые клиенты медицинского центра «Аладея» собираются митинговатьИз мурманского щебня строят на ЯмалеСлужишь на флоте, получи квартиру. В Североморске морякам вручили сертификаты на новое жильеМурманские автолюбители стали чаще попадаться без страхового полиса
Учиться в Мурманской области станет лучше и удобней. В 2017 году в сфере образования реализуют 8 крупных проектовМурманчане сразились за Заполярье в историческом квестеНа Новоторжской ярмарке «За шубой!» в Ледовом дворце началась большая распродажаСеверо-Западный банк Сбербанка возглавил Виктор Вентимилла АлонсоИнженеры Северного флота отобрали лучших механиков-водителей для участия в конкурсах АРМИ-2017В Мурманске тушили автомобиль
Комментарии
Февраль2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272812345
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на Facebook
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  