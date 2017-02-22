Внеземная жизнь? В NASA началась экстренная пресс-конференция

Возможно, за пределами Солнечной системы была открыта некая планета, где теоретически возможна жизнь.

В NASA началась срочная пресс-конференция, которая посвящена обнаружению семи землеподобных экзопланет, вращающихся вокруг ультрахолодного карлика TRAPPIST-1. Об этом в блоге NASA Watch сообщил астробиолог, бывший сотрудник агентства Кит Коуинг, передает NakedScience.

По словам Коуинга, к выводу о теме пресс-конференции он пришел на основании открытых источников. Так, ученый сравнил состав участников мероприятия с их последними научными публикациями. В частности, он указал, что среди спикеров заявлен астроном Майкл Гиллон (Michael Gillon), который совместно с другими исследователями в 2016 году занимался наблюдением экзопланет в системе TRAPPIST-1, в том числе TRAPPIST-1c, который находится на расстоянии 39,5 световых лет от Земли.

В прошлом году команда под руководством Гиллона обнаружила три из этих космических объектов, подтверждение о регистрации еще четырех экзопланет и станет темой новой встречи.

Предполагается, что помимо размеров (от 79 до 113 процентов от земного) с Землей обнаруженные экзопланеты, по меньшей мере шесть из них, роднит состав: они состоят из каменных минералов и при температуре поверхности от 0 до 100 градусов Цельсия могут содержать жидкую воду.

Тем не менее, Коуинг подчеркивает, что специалисты NASA не нашли на открытых небесных телах признаков жизни.

Напомним, пресс-конференция NASA об открытии, которое было сделано при наблюдении за космическими объектами вне Солнечной системы только что началась.