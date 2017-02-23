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Артисты ансамбля песни и пляски Северного флота поздравят с Днём защитника Отечества ветеранов и военнослужащих в североморском госпитале

11:0023 февраля 2017Просмотров: 170

23 февраля в Военно-морском клиническом госпитале СФ в Североморске состоится концерт ансамбля песни и пляски Краснознамённого Северного флота.

Артисты выступят перед ветеранами и военнослужащими флота, находящимися на лечении, и поздравят их с Днём защитника Отечества.

Ежегодно 23 февраля, 9 мая и под Новый год артисты ансамбля дают концерт в госпиталях Северного флота. Нередко музыканты вокалисты и танцоры выезжают оказать моральную поддержу военнослужащим Северного флота, выполняющим боевые задачи.

Так было во время проведения контртеррористической операции на Северном Кавказе, в которой участвовали морские пехотинцы Северного флота.

В 2016 году артисты ансамбля провели несколько выступлений на авиабазе Хмеймим в Сирийской Арабской Республике.

21 февраля в ходе торжественного собрания, посвящённого Дню защитника Отечества, командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов вручил им медали Министерства обороны России «Участнику военной операции в Сирии».

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