Главный прокурор Мурманской области поздравил коллег с Днем защитника Отечества

Поздравление прокурора области Василия Щербакова с Днем защитника Отечества.
Дорогие ветераны, уважаемые коллеги!
Примите искренние поздравления с Днём защитника Отечества - 23 февраля!
Желаю коллегам всегда оставаться верными присяге и служить закону и России, а их родным и близким быть опорой в делах, поддерживать во всех добрых начинаниях.
Особые слова искренней благодарности и признательности выражаю ветеранам органов прокуратуры! Пусть ваши знания, опыт и впредь служат залогом лучших прокурорских традиций.
В этот праздничный день желаю крепости духа, сил и энергии для решения самых сложных задач.
Мира и благополучия вам и вашим близким!