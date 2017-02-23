Главный прокурор Мурманской области поздравил коллег с Днем защитника Отечества

Поздравление прокурора области Василия Щербакова с Днем защитника Отечества.

Дорогие ветераны, уважаемые коллеги!

Примите искренние поздравления с Днём защитника Отечества - 23 февраля!

Желаю коллегам всегда оставаться верными присяге и служить закону и России, а их родным и близким быть опорой в делах, поддерживать во всех добрых начинаниях.

Особые слова искренней благодарности и признательности выражаю ветеранам органов прокуратуры! Пусть ваши знания, опыт и впредь служат залогом лучших прокурорских традиций.

В этот праздничный день желаю крепости духа, сил и энергии для решения самых сложных задач.

Мира и благополучия вам и вашим близким!