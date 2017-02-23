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Губернатор Марина Ковтун поздравила северян с Днем защитника Отечества

09:0023 февраля 2017Просмотров: 135

Вчера в ДК имени С.М. Кирова состоялся праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества. С всенародно любимым праздником земляков поздравила губернатор Мурманской области Марина Ковтун. 

«В истории нашей Родины было немало страниц, когда не только военные, но и крестьяне, рабочие, женщины, даже дети вставали на ее защиту. Россия никогда не была повержена, захвачена, порабощена – нас победить невозможно. Воля, гордость за свою страну, желание в любую минуту встать на защиту Отечества – в нашей крови».

Глава региона отметила, что Мурманская область – особый регион, здесь базируется объединённое стратегическое командование «Северный флот», это - пятый военный округ в стране с зоной ответственности по всему арктическому побережью, и северяне гордятся, что живут одной жизнью с Северным флотом. 

Марина Ковтун напомнила о ключевых событиях февраля – встрече корабельно-авиационной группировки Северного флота, которая вернулась из Сирии после выполнения боевых задач, и закладке памятного камня в честь строительства в столице Кольского Заполярья филиала Нахимовского военно-морского училища. 

«Мы встречали воинов-североморцев как героев-победителей. Ликовал не только Североморск, вся Мурманская область рукоплескала нашим воинам. А наши ребята теперь могут не откладывать мечту продолжить дело своих отцов, а начать профессиональное военное обучение со школьной скамьи».

С Днем защитника Отечества северян также поздравили председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой и начальник Штаба Северного флота Александр Моисеев.

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