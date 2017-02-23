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Полиция разыскивает без вести пропавшего жителя Кандалакши

13:3023 февраля 2017Просмотров: 201

МО МО МВД России «Кандалакшский» разыскивается без вести пропавший Твардовский Евгений Владимирович 23.03.1995 г.р.

17 февраля 2017 года он ушел из дома и до настоящего времени его место нахождение неизвестно. 

Предположительно находится в Апатитах.

Приметы: на вид 20 лет, рост 180 см, худощавого телосложения.

Был одет: полупальто серого цвета с капюшоном, брюки синего цвета, темно синий джемпер, белая футболка, туфли синего цвета.       

Просьба всем, кому что-либо известно о местонахождении Твардовского Евгения Владимировича, сообщить по телефону дежурной части МО МВД России «Кандалакшский 8 (815-33) 5-21-10 либо сотрудникам уголовного розыска по телефону 8-999-091-62-09.

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