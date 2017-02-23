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Сегодня перед «Арктикой» пройдут спортивные состязания и веселые конкурсы

12:1123 февраля 2017Просмотров: 330

23 февраля в 13 часов на площади перед гостинично-деловым центром «Арктика» начнется праздничная программа, посвященная Дню защитника Отечества.

Всех гостей ждут показательные выступления бригады морской пехоты, концертная программа от ансамбля песни и пляски Краснознаменного Северного флота и оркестра штаба Северного флота.

В 15 часов на той же площадке стартует концертно-игровая программа с участием лучших творческих коллективов города. Спортивные состязания, веселые конкурсы, танцевальные и вокальные номера обеспечат отличное настроение всем зрителям.


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