Сегодня в центре Мурманска выставлена военная техника Северного флота

Сегодня центр Мурманска «оккупировала» тяжелая военная техника. Северный флот организовал выставку новейших комплектов вооружения.

На Пяти Углах военные выставили противокорабельный береговой ракетный комплекс «Бастион», зенитно-ракетный комплекс С-400 «Триумф», противотанковая снайперская пушка «Рапира». А так же снегоходы, БТРы, системы беспилотных летательных аппаратов.

Всё это можно потрогать, внутри крупной техники даже посидеть, покрутить руль или повернуть в сторону ствол орудия.

Рядом работает традиционная полевая кухня.

В Мурманске техника пробудет до 17 часов.