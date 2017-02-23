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Сегодня в центре Мурманска выставлена военная техника Северного флота

13:4523 февраля 2017Просмотров: 578

Сегодня центр Мурманска «оккупировала» тяжелая военная техника. Северный флот организовал выставку новейших комплектов  вооружения.

На Пяти Углах военные выставили противокорабельный береговой ракетный комплекс «Бастион», зенитно-ракетный комплекс С-400 «Триумф», противотанковая снайперская пушка «Рапира». А так же снегоходы, БТРы, системы беспилотных летательных аппаратов.

Всё это можно потрогать, внутри крупной техники даже посидеть, покрутить руль или повернуть в сторону ствол орудия.

Рядом работает традиционная полевая кухня.

В Мурманске техника пробудет до 17 часов.

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