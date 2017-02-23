16+
N-9°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

В Мурманске открывается областной детско-юношеский конкурс авторской песни «Маленький фонарщик»

17:1023 февраля 2017Просмотров: 59

24 февраля в 19:00 в Мурманске на базе отдыха «Ирвас» (ул. Рылеева, 6) состоится открытие областного детско-юношеского конкурса авторской песни «Маленький фонарщик».

Фестиваль-конкурс пройдет с 24 по 26 февраля. Участие в нем примут более 70 молодых исполнителей из городов Мурманской области и России: Мурманска, Мончегорска, Североморска, Гаджиево, Оленегорска, города Полярные Зори, Вологды и Твери.

На открытии состоится концерт членов жюри и участников конкурса.

25 февраля в 15:00 пройдут конкурсные прослушивания участников, которые представят произведения в номинациях «Автор-исполнитель», «Автор музыки», «Дуэты, трио, ансамбль», «Исполнитель», «Поэтическая» и в специальной номинации, посвященной Году экологии. Члены жюри будут оценивать исполнительское мастерство, художественную ценность репертуара, артистизм и сценическую культуру.

В рамках фестиваля участники посетят атомный ледокол «Ленин», выступят с благотворительным концертом в информационном центре по атомной энергии, примут участие в вечере общения «Гитара по кругу». На мастер-классах своим опытом поделятся члены жюри.

26 февраля в 14:00 на гала-концерте во Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова (ул. Пушкинская, 3) победители конкурса «Маленький фонарщик» подарят зрителям свои лучшие номера.

Читайте также
Владимир Путин встретился с офицерами Северного флотаДетские хореографические коллективы Заполярья примут участие в областном фестивале «Звездный дождь»В Мурманске прогремит праздничный салют в 21:00Маршрут движения автобусов №6т изменится из-за аварии на водопроводе
В Никеле тушили пожар в гаражеСегодня в центре Мурманска выставлена военная техника Северного флотаПолиция разыскивает без вести пропавшего жителя КандалакшиНовые сотрудники полиции приняли присягу в МурманскеСегодня перед «Арктикой» пройдут спортивные состязания и веселые конкурсыАртисты ансамбля песни и пляски Северного флота поздравят с Днём защитника Отечества ветеранов и военнослужащих в североморском госпитале
Комментарии
Февраль2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272812345
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на Facebook
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  