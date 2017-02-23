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В Мурманске прогремит праздничный салют в 21:00

15:0023 февраля 2017Просмотров: 321

Министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал провести праздничные салюты в городах-героях, а также в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии 23 февраля 2017 года в 21:00.

Салют будет сопровождаться тридцатью холостыми залпами артиллерийских орудий и пусками фейерверков в соответствии с установленной нормой расхода боеприпасов.

В своем официальном обращении министр обороны подчеркнул, что во все времена российская армия и флот надежно стояли на страже родной земли и храбро отражали удары неприятеля. Он пожелал всем крепкого здоровья, счастья, удачи и дальнейших успехов в службе и труде на благо России.

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