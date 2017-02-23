Сегодня Президент России Владимир Путин встретился с офицерами Северного флота, отличившимися при выполнении служебно-боевых задач в акватории Средиземного моря, у побережья Сирийской Арабской Республики.

"В истории российского Военно-Морского Флота вы открыли ещё одну страницу. И не только потому, что совершили такой дальний поход, успешный поход, сложный, в условиях, прямо скажем, противодействия нашим усилиям по борьбе с международным терроризмом, а не помощи от некоторых наших так называемых партнёров, – вы проделали эту работу достойно, с хорошим качеством.

Многое было сделано впервые. Это и применение современной техники, имею в виду не только МиГ-29 в морском исполнении, но и применение высокоточного оружия. Вы справились со всеми задачами, которые перед вами были поставлены, нанесли существенный, значимый урон международным террористическим группировкам, их базам, складам с оружием, боеприпасами, технике, инфраструктуре. И это, безусловно, способствовало положительным результатам усилий всех стран, которые принимают участие в борьбе с международным терроризмом в данном случае в Сирийской Арабской Республике, и способствовало созданию условий для продолжения мирных переговоров между правительством Сирии и вооружённой оппозицией. Это важно.

Но для нас с вами не менее важно, а может быть, и более, то обстоятельство, что, к сожалению, на территории Сирии скопилось огромное количество боевиков – выходцев из республик бывшего Советского Союза и из самой России. По нашим предварительным данным, счёт идёт на тысячи. По данным Генштаба, по данным наших специальных служб, ФСБ, например, примерно до четырёх тысяч из России и тысяч пять – из республик бывшего Советского Союза.

С учётом того, что у нас безвизовый режим почти между всеми странами бывшего Советского Союза, понимаем, какая огромная опасность таится в этом рассаднике терроризма на территории Сирии для нас, для России. И выполняя боевые задачи вдали от родных рубежей, вы напрямую способствовали обеспечению безопасности Российской Федерации. За это вам действительно ещё раз хочу сказать большое спасибо.

Очень рассчитываю на то, что опыт, приобретённый вами в ходе выполнения этой боевой работы, будет внимательно изучаться и в будущем использоваться и вами, и приходящими затем на вашу смену новыми поколениями российских моряков" - сказал Владимир Путин, приветствуя моряков-североморцев.