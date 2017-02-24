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25 февраля в Кировске отметят Широкую Масленицу

16:0024 февраля 2017Просмотров: 437

25 февраля на центральной площади Кировска состоится конкурсное шоу «Ледяная пила», которое пройдет в рамках массового гуляния «Широкая Масленица».

Традиционно это зимнее мероприятие привлекает большое количество зрителей и является одним из самых массовых и зрелищных праздников в культурной жизни Кировска.

В этом году на арену мастерства выйдут четыре команды скульпторов из Мурманской и Вологодской областей. За полтора часа им предстоит сделать свои шедевры, которые всегда вызывают восторг.

Главная тема для творчества – год экологии. Начало шоу «Ледяная пила» в 16 часов.

Но уже с 14 часов на площади начнется массовое гуляние. Всех ждут многочисленные народные забавы, игры, зазывалки, весенний ручеек, валенк-боулинг, песни и частушки. Победителей конкурсов «Снеговичок», «Сани-Фест» и «Сударыня-Масленица» отметят наградами.

Зрители смогут побывать в чуме шамана, пострелять из лука, прокатиться на лошадках, ослике и собачьей упряжке, поучаствовать в «петушиных боях» и других спортивных аттракционах.

Завершатся проводы зимы, как и положено, сжиганием Масленицы, сообщает официальный сайт администрации Кировска.  

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