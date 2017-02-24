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Китайские бизнесмены двигались к Северному полюсу, а доехали до Териберки! ФОТО

09:2724 февраля 2017Просмотров: 629

Синьхуа новости сообщает о триумфальном завершении автоколонны «В поисках заполярной красоты». По информации, опубликованной на странице в социальной сети ресурса, группа китайских предпринимателей двигалась к Северному полюсу.

Автопробег стартовал 12 февраля из Москвы. Добравшись до Териберки, бизнесмены, видимо, поняли, что дальше - только вплавь. Посёлок, который находится в арктической климатической зоне, стал конечной точкой их путешествия. Вдоволь нафотографировавшись, китайцы отчалили восвояси.

Любопытно, что вояж на крайний север граждане Поднебесной осуществили и на китайских внедорожниках, и на немецких
машинах.Все участники в 18:30 по московскому времени вернулись к исходной точке – в Международный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд».

На преодоление 4500 километров в оба конца потребовалось 10 дней.

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