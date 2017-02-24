Норвежский призыв к здравому смыслу. Бизнесмен из маленького Мурманска просит об отмене санкций

Генеральный директор судоремонтного завода Kimek в Киркенесе Грегер Маннсверк (Greger Mannsverk) считает, что от

ухудшения отношений проигрывают как Россия, так и Норвегия. Рюне Рафаэльсен, глава коммуны Сёр-Варангер (Sør-Varanger),

просит об отмене санкций.



В сообщении, направленном в газету DN и ряд других норвежских СМИ в пятницу, посольство России в Норвегии выступает

с тем, что само оно именует «комментарием в связи с ситуацией в двусторонних отношениях».

В комментарии посольство подвергает критике Норвегию, норвежских политиков и СМИ. Особое внимание уделяется

присоединению Норвегии к санкциям против России, а отношения между двумя странами характеризуются, в частности, как «несостоятельные».

«Вовлечено слишком много большой политики»

«Я вижу, что на официальном уровне говорятся вещи, не способствующие разрешению конфликта. Это печально», —

говорит Грегер Маннсверк, генеральный директор судоремонтного завода Kimek AS в Киркенесе.



Ранее он уже говорил о том, что опасается, что санкции между Норвегией и Россией могут крайне негативно сказаться на

экономике Северной Норвегии.

«В этот вопрос вовлечено слишком много большой политики. Так было всегда, и так будет всегда. И это не во благо ни

России, ни Норвегии, поэтому важно не наращивать конфликты между Востоком и Западом», — говорит Маннсверк.

Kimek сотрудничает с российскими партнерами более 30 лет, и Маннсверк не верит в то, что обострение отношения Норвегии

и России, случившееся в последнее время, как-то затронет его собственный бизнес.

«У нас — "business as usual". Мы, конечно, замечаем конфликты, но пытаемся сосредоточить внимание на том, с чем можем

что-то сделать», — рассказывает Маннсверк.

У Kimek много российских сотрудников и тесные связи с Россией. В народе Киркенес называют «маленьким Мурманском» из-за

прочных связей с Россией, которая в нескольких десятках километрах отсюда. Kimek также имеет офис в Мурманске. Всего в

фирме работает 87 человек.

«Мы соседи, и моя философия проста: надо общаться с тем, с кем у тебя в саду общий забор», — говорит он.

Просит о смягчении санкций

Рюне Рафаэльсен, глава коммуны Сёр-Варангер, говорит, что послание посольства описывает отношения между Россией и

Норвегией на центральном уровне.

«Это письмо из Москвы в Осло. На местном уровне сотрудничество здесь на севере идет очень успешно, количество пересечений

границы через КПП Стурскуг постоянно растет», — говорит Рафаэльсен.

Он быстро перечисляет сотрудничество в области культуры и спорта, а также более официальное — в рамках Баренцева

сотрудничества, а также регулярные встречи с городом Мурманск, районом Печенга и встречи с российским генеральным

консулом.

Рафаэльсен полагает, что отношения на севере должны вдохновить министра иностранных дел Бёрге Бренде на борьбу за

смягчение санкций между Норвегией и Россией.

«Нет сомнений в том, что санкции оказали влияние. Мы должны разговаривать с русскими и отменить санкции, прежде всего в

области экспорта рыбы», — говорит Рафаэльсен.

Foto: Mikaela Berg Источник Хельяр Хавнес (Heljar Havnes), Кеннет Лунд (Kenneth Lund) В переводе Иносми.