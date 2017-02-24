Норвежский призыв к здравому смыслу. Бизнесмен из маленького Мурманска просит об отмене санкций

Генеральный директор судоремонтного завода Kimek в Киркенесе Грегер Маннсверк (Greger Mannsverk) считает, что от
ухудшения отношений проигрывают как Россия, так и Норвегия. Рюне Рафаэльсен, глава коммуны Сёр-Варангер (Sør-Varanger),
просит об отмене санкций.
В сообщении, направленном в газету DN и ряд других норвежских СМИ в пятницу, посольство России в Норвегии выступает
с тем, что само оно именует «комментарием в связи с ситуацией в двусторонних отношениях».
В комментарии посольство подвергает критике Норвегию, норвежских политиков и СМИ. Особое внимание уделяется
присоединению Норвегии к санкциям против России, а отношения между двумя странами характеризуются, в частности, как «несостоятельные».
«Вовлечено слишком много большой политики»
«Я вижу, что на официальном уровне говорятся вещи, не способствующие разрешению конфликта. Это печально», —
говорит Грегер Маннсверк, генеральный директор судоремонтного завода Kimek AS в Киркенесе.
Ранее он уже говорил о том, что опасается, что санкции между Норвегией и Россией могут крайне негативно сказаться на
экономике Северной Норвегии.
«В этот вопрос вовлечено слишком много большой политики. Так было всегда, и так будет всегда. И это не во благо ни
России, ни Норвегии, поэтому важно не наращивать конфликты между Востоком и Западом», — говорит Маннсверк.
Kimek сотрудничает с российскими партнерами более 30 лет, и Маннсверк не верит в то, что обострение отношения Норвегии
и России, случившееся в последнее время, как-то затронет его собственный бизнес.
«У нас — "business as usual". Мы, конечно, замечаем конфликты, но пытаемся сосредоточить внимание на том, с чем можем
что-то сделать», — рассказывает Маннсверк.
У Kimek много российских сотрудников и тесные связи с Россией. В народе Киркенес называют «маленьким Мурманском» из-за
прочных связей с Россией, которая в нескольких десятках километрах отсюда. Kimek также имеет офис в Мурманске. Всего в
фирме работает 87 человек.
«Мы соседи, и моя философия проста: надо общаться с тем, с кем у тебя в саду общий забор», — говорит он.
Просит о смягчении санкций
Рюне Рафаэльсен, глава коммуны Сёр-Варангер, говорит, что послание посольства описывает отношения между Россией и
Норвегией на центральном уровне.
«Это письмо из Москвы в Осло. На местном уровне сотрудничество здесь на севере идет очень успешно, количество пересечений
границы через КПП Стурскуг постоянно растет», — говорит Рафаэльсен.
Он быстро перечисляет сотрудничество в области культуры и спорта, а также более официальное — в рамках Баренцева
сотрудничества, а также регулярные встречи с городом Мурманск, районом Печенга и встречи с российским генеральным
консулом.
Рафаэльсен полагает, что отношения на севере должны вдохновить министра иностранных дел Бёрге Бренде на борьбу за
смягчение санкций между Норвегией и Россией.
«Нет сомнений в том, что санкции оказали влияние. Мы должны разговаривать с русскими и отменить санкции, прежде всего в
области экспорта рыбы», — говорит Рафаэльсен.
Foto: Mikaela Berg Источник Хельяр Хавнес (Heljar Havnes), Кеннет Лунд (Kenneth Lund) В переводе Иносми.