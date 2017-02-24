В поселке Шонгуй тушили пожар в квартире

23 февраля 2017 года около 9 часов вечера на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании в квартире в поселке Шонгуй на улице Комсомольской.

В результате пожара в одной из комнат огнем уничтожены мебель, оконная рама, повреждены огнем встроенный шкаф, пол на общей площади 20 кв.м., квартира закопчена по всей площади.

На месте пожара работали четыре пожарно-спасательных подразделения (10 человек личного состава, 4 единицы техники).

Причины пожара устанавливаются, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Мурманской области.