16+
!-26°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Очередное заседание Мурманского телевизионного клуба посвящено Дню защитника Отечества

14:1725 февраля 2017Просмотров: 158

26 февраля в 13.00 в Мурманском областном краеведческом музее состоится заседание Мурманского телевизионного клуба, посвященное Дню защитника Отечества.

Тема очередной встречи – «Солдатские мемуары». Организаторы клуба, телепродюсер Андрей Сычев и журналист Андрей Привалихин, предложат участникам встречи поговорить о тех, кто защищал нашу Родину во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Гости телеклуба посмотрят фрагменты кинолент о ветеранах Великой Отечественной войны, в том числе об Иване Алексеевиче Бородулине, Полном кавалере ордена Славы, Почетном гражданине города-героя Мурманска.

Для справки:

Иван Алексеевич Бородулин родился 8 ноября 1921 года в Петрограде в семье рабочего. После окончания средней школы в 1939 году поступил в Ленинградский горный институт, однако, продолжить учебу помешала война.

Вскоре после начала Великой Отечественной войны Иван Бородулин был направлен на специальные разведывательные курсы в Москву. В 1942 году был призван в Красную Армию и с апреля того же года участвовал в боях с захватчиками на Волховском и Карельском фронтах, принимал участие в защите Мурманска. Иван Алексеевич награжден орденом Отечественной войны I степени, орденом Славы трех степеней, медалями. Скончался 8 февраля 1997 года.

В Мурманске перед домом № 36 по улице Карла Маркса, где жил ветеран, установлен Памятный знак. Имя Ивана Бородулина носит мурманская школа № 26 Мурманска. Ежегодно проводится турнир по дзюдо памяти Ивана Алексеевича Бородулина.

Читайте также
Полное видео программы «Дежурный по Печенге»Бомжи устроили пожар в пустующем доме по улице Карла Либкнехта в Мурманске (видео)27 февраля на Книповича и Павлова отключат холодную водуПередвижная детская библиотека продолжает путешествие по Мурманской области
Детско-юношеская библиотека приглашает младших школьников на праздник, посвященный МасленицеНа пожаре в Оленегорске спасли двух человекВ московскую больницу попал мурманчанин без документов. Помогите найти родственниковМинтруд России составит рейтинг регионов по уровню соблюдения трудового законодательстваВ Мурманске закружат «Февральские вьюги»Мурманские полицейские разыскивают бомжей, которых подозревают в краже
Комментарии
Февраль2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272812345
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на Facebook
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  