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В Мурманске закружат «Февральские вьюги»

12:1125 февраля 2017Просмотров: 274

26 февраля в 14 часов в ДК им. С.М. пройдет XXIX областной открытый конкурс ансамблей бального танца «Февральские вьюги».

Конкурсанты – ансамбли бального танца из Мурманска, Североморска, Мончегорска, Апатитов, Гаджиево, города Полярные Зори, Никеля и Гатчины.

Участники на сцене ДК закружат в вальсе, также покажут программу по направлению историко-бытовые танцы, танцы европейской и латиноамериканской программ, а также покажут шоу-номера.

Члены жюри будут оценивать оригинальность балетмейстерских решений, исполнительское мастерство, соответствие хореографической композиции музыкальному материалу, сценическую культуру, а также соответствие репертуара, манеры исполнения и костюмов возрастным категориям участников коллектива.

Все конкурсанты получат дипломы.

Победители будут награждены дипломами лауреатов 1, 2, 3 степени в каждой номинации по возрастным категориям.
Гран-при конкурса будет присужден коллективу, набравшему наибольшее количество баллов.

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