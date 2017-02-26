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90 лет в строю. Сегодня - юбилей у Льва Васильевича Журина

15:0026 февраля 2017Просмотров: 244

Сегодня исполняется 90 лет Льву Васильевичу Журину - краеведу, поисковику, общественному деятелю, председателю Мурманского областного совета ветеранов войны и труда, Почетному гражданину г. Мурманска, Почетному гражданину Мурманской области.

Лев Журин родился 26 февраля 1927 в Мурманске. Участник Великой Отечественной войны на Дальнем Востоке с ноября 1944,
служил до 1951.


Окончил Мурманское мореходное училище им. И. И. Месяцева. Работать начал в 1942 в эвакуации.
После войны работал на судоремонтных предприятиях Мурманска. С 1959 ведет поисковую работу на местах боев в Заполярье.
Под руководством и при непосредственном участии Л.В.Журина найдены и с почестями захоронены останки около 12 тысяч советских солдат. Составил перечень всех воинских памятников и захоронений на территории Мурманской области, включающий 418 пунктов.  Автор около 400 газетных публикаций на военно-патриотическую тему.


В 2012 году стал гостем программы "Здравствуйте, Юрий Аркадьевич!" Как пишет автор, журналист Юрий Ерофеев, "в биографии нашего гостя отразились все противоречия и трагизм 20-го века".

Коллектив телеканала ТВ-21 поздравляет Льва Васильевича с юбилеем и желает крепкого здоровья и долгих лет активной жизни

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