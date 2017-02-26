Гашиш на шестом этаже. 20-летний житель Мончегорска может сесть на 4 года

Сломал жизнь себе и родителям. В Мончегорске наркополицейские задержали молодого парня, подозреваемого в сбыте гашиша.

Сотрудникам наркоконтроля ОМВД России по г. Мончегорску поступила информация о причастности местного жителя 1997 года

рождения к незаконному обороту наркотиков растительного проихождения.

В ходе специальных мероприятий подозреваемый был задержан в вечернее время в момент сбыта на лестничной площадке шестого этажа жилого дома. Сверток с предположительно наркотическим веществом направили на экспертизу.

Эксперт установил, что безработный житель Мончегорска, ранее к уголовной ответственности не привлекавшийся, продал гашиш

массой 0.256 грамма.

По факту сбыта в отношении ранее не судимого мончегорца возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления,

предусмотренного ч. 1 ст. 228.1 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на

срок от 4 до 8 лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.