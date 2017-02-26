Мошенники пытались обмануть мурманскую пенсионерку на 300 тысяч рублей

В мурманскую полицию обратилась жительница Октябрьского округа с заявлением о попытке совершения в отношении нее мошенничества.

Пенсионерка рассказала полицейским, что ей на мобильный телефон поступил звонок с неизвестного номера.

Собеседник представился ее сыном и сообщил, что попал в трудную жизненную ситуацию. Для того, чтобы «откупиться» от сотрудников правоохранительных органов, ему срочно нужны 300 тысяч рублей.

Мурманчанка, зная о способах обмана из сообщений в средствах массовой информации, на уговоры мошенника не поддалась и прекратила с ним общение. После этого она перезвонила настоящему сыну и убедилась, что с ним все в порядке, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Затем женщина отправилась в полицию, чтобы сообщить о попытке мошенничества.

В ходе проверки оперативники установили, что пенсионерке звонил злоумышленник из Липецкой области.

По факту попытки мошенничества возбуждено и расследуется уголовное дело.