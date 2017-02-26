16+
;-10°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Мошенники пытались обмануть мурманскую пенсионерку на 300 тысяч рублей

18:2726 февраля 2017Просмотров: 207

В мурманскую полицию обратилась жительница Октябрьского округа с заявлением о попытке совершения в отношении нее мошенничества.

Пенсионерка рассказала полицейским, что ей на мобильный телефон поступил звонок с неизвестного номера.

Собеседник представился ее сыном и сообщил, что попал в трудную жизненную ситуацию. Для того, чтобы «откупиться» от сотрудников правоохранительных органов, ему срочно нужны 300 тысяч рублей.

Мурманчанка, зная о способах обмана из сообщений в средствах массовой информации, на уговоры мошенника не поддалась и прекратила с ним общение. После этого она перезвонила настоящему сыну и убедилась, что с ним все в порядке, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Затем женщина отправилась в полицию, чтобы сообщить о попытке мошенничества.

В ходе проверки оперативники установили, что пенсионерке звонил злоумышленник из Липецкой области.

По факту попытки мошенничества возбуждено и расследуется уголовное дело.

 

Читайте также
В Мурмашах горел гараж90 лет в строю. Сегодня - юбилей у Льва Васильевича ЖуринаПострадавшие клиенты медицинского центра «Аладея» вышли на митингМурманчане на митинге высказали претензии к властям
"Встреча однополчан" в ГранитномСпасатели Северного флота примут участие в ежегодном российско-норвежском учении «Баренц»Российское историческое общество прочтет лекцию о революцияхСледователи проверяют информацию об избиении апатитского подросткаВор во хмелю. В Александровске посетитель супермаркета украл и немедленно употребил две бутылки дорогой водкиПолиция устанавливает личность трупа, найденного 5 лет назад
Комментарии
Февраль2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272812345
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на Facebook
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  