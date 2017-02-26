Мурманчане на митинге высказали претензии к властям

Только что в центре Мурманска сквере на ул. Ленинградской завершился митинг, который организовали заполярные коммунисты. Как заявили организаторы, посвящен митинг ухудшению жизненных условий мурманчан.

На акцию пришли несколько десятков человек. Каждый мог подняться на сцену к микрофону и рассказать, чем конкретно он недоволен. Низкая зарплата бюджетников, повышение тарифов ЖКХ, проблемы в сельском хозяйстве. Вот некоторые темы, с которыми выступали участники акции. Митинг был официально согласован, прошел он мирно, без шума и драк. Порядок охраняли несколько нарядов ППС.