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Полиция устанавливает личность трупа, найденного 5 лет назад

12:2826 февраля 2017Просмотров: 222

МО МВД России «Кандалакшский устанавливает личность трупа неизвестного мужчины.

Тело мужчины было обнаружено 30 июня 2012 года на побережье Белого Моря в районе села Тетрино Терского района.

Предположительно тело приплыло из г. Северо-Двинска Архангельской области. Экспертиза показала, что тело находилось в воде около года.

Возраст погибшего 40-55 лет, рост 174 см.

Сохранились детали одежды: резиновый высокий сапог чёрного цвета, шерстяной носок ручной вязки синего цвета.

Особые приметы: травматическое искривление новой перегородки вправо, искривление спинки носа по типу «горбинки», возможно наличие частичной оттопыренности ушных раковин в верхних отделах.

Просьба всех, кто знает о пропавших без вести в период июня 2011 до июня 2012 года, в том числе в Архангельской области, сообщить в полицию Кандалакши по телефонам 8 (81533) 5-21-10, 8 (81533) 5-21-85, 8-999-091-62-09. Анонимность гарантируется.

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