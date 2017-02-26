Пострадавшие клиенты медицинского центра «Аладея» вышли на митинг

Они присоединились к акции, организованной местным отделением КПРФ.

В Мурманске и Мурманской области несколько десятков человек пострадали от действий руководства центра красоты «Аладея». Люди взяли кредиты по 50-120 тысяч рублей.

За эти деньги им обещали провести различные процедуры. В итоге клиенты заплатили огромные суммы и остались без чудо-процедур. А руководители центра «Аладея» закрыли в Мурманске офис и уехали в другой город. Теперь обманутые пациенты ждут возбуждения уголовного дела. И надеются, что им все-таки удастся вернуть свои деньги.