Следователи проверяют достоверность информации об избиении апатитского подростка

Следователи проверяют информацию, появившуюся в некоторых региональных СМИ о том, что в Апатитах подростки избили своего сверстника.

В ходе мониторинга в ряде СМИ выявлены сведения об избиении несовершеннолетними 18 февраля 2017 года в городе Апатиты тринадцатилетнего подростка, заступившегося за бездомного.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области организовано проведение доследственной проверки.

В ходе проверки органам следствия предстоит выяснить все обстоятельства, изложенные в сообщении СМИ.