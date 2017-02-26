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Следователи проверяют достоверность информации об избиении апатитского подростка

12:4426 февраля 2017Просмотров: 106

Следователи проверяют информацию, появившуюся в некоторых региональных СМИ о том, что в Апатитах подростки избили своего сверстника. 

В ходе мониторинга в ряде СМИ выявлены сведения об избиении несовершеннолетними 18 февраля 2017 года в городе Апатиты тринадцатилетнего подростка, заступившегося за бездомного.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области организовано проведение доследственной проверки.

В ходе проверки органам следствия предстоит выяснить все обстоятельства, изложенные в сообщении СМИ.

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