16+
!-14°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Спасатели Северного флота примут участие в ежегодном российско-норвежском учении «Баренц»

13:1526 февраля 2017Просмотров: 74

Спасательный буксир «Н.Чикер», новый многофункциональный модульный катер «Спасатель Кононенко», а также поисково-спасательная авиация Северного флота будут привлечены на ежегодное российско-норвежское учение «Баренц», сообщает пресс-служба Северного флота.

Основные цели учения — отработка действий по поиску и спасанию терпящих бедствие людей на море, предотвращению загрязнения нефтепродуктами морской акватории в условиях интенсивного развития промышленного освоения Арктики. В нынешнем году оно состоится в российской зоне ответственности.

Спасатели СФ – постоянные участники учения «Баренц». В прошлом году в нём были задействованы спасательно-буксирное судно «Памир», а в 2015-м – спасательный буксир «СБ-523».

Также от российской стороны привлекаются силы и средства мурманских филиалов Морского спасательно-координационного центра «Администрация морских портов Западной Арктики», Морской спасательной службы Росморречфлота, Государственной корпорации по организации воздушного движения в Российской Федерации.

На постоянной основе в учении участвуют Росморпорт, Северный экспедиционный отряд аварийно-спасательных работ и пограничное управление ФСБ России по Мурманской области.

С норвежской стороны на учение привлекаются корабли, суда, самолёты береговой администрации, береговой охраны ВМС, базовой патрульной авиации ВВС Королевства Норвегии, а также силы и средства центров и служб контроля воздушного пространства северных приморских городов, подразделения других государственных структур.

«Баренц» – это единственное учение сил поисково-спасательного обеспечения, которое проводится Россией и Норвегией в Арктическом регионе на ежегодной основе в соответствии с межправительственным соглашением о сотрудничестве при поиске пропавших без вести и спасании терпящих бедствие людей в Баренцевом море от 4 октября 1995 г.

Читайте также
90 лет в строю. Сегодня - юбилей у Льва Васильевича ЖуринаПострадавшие клиенты медицинского центра «Аладея» вышли на митингМурманчане на митинге высказали претензии к властям"Встреча однополчан" в Гранитном
Российское историческое общество прочтет лекцию о революцияхСледователи проверяют достоверность информации об избиении апатитского подросткаВор во хмелю. В Александровске посетитель супермаркета украл и немедленно употребил две бутылки дорогой водкиПолиция устанавливает личность трупа, найденного 5 лет назадГашиш на шестом этаже. 20-летний житель Мончегорска может сесть на 4 годаПолное видео программы «Дежурный по Печенге»
Комментарии
Февраль2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272812345
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на Facebook
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  