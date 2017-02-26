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Вор во хмелю. В Александровске посетитель супермаркета украл и немедленно употребил две бутылки дорогой водки

12:4326 февраля 2017Просмотров: 147

Житель Александровска решил принять на грудь. Денег не было. А нос уже настроился на курс, где находились запасы спиртного. В местном супермаркете мужчина оглядел ряды бутылок и решил не мелочится. К чему похищать дешевое пойло, если можно умыкнуть дорогой напиток. Две бутылки водки, как ему показалось, незаметно переместились в карман. Но камера видеонаблюдения фиксирует всё.

В полицию Снежногорска обратилась администрация одного из супермаркетов. Посетитель магазина путем свобоного доступа украл со стеллажа со спиртными напитками две бутылки водки общей стоимостью 1410 рублей. Подозреваемый в хищении был задержан полицейскими и доставлен в отдел полиции. Спиртное он уже успел выпить.

По факту кражи были проведена проверка. Сотрудники дознания установили, что ранее судимый за кражи и грабеж житель
Снежногорска в ноябре 2016 года был привлечен к административной ответственности за мелкое хищение из магазина по ч.
2 ст. 7.27 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Административное наказание в виде штрафа
безработного северянина не остановило, и он снова совершил противоправный поступок, украв из супермаркета спиртное.

За повторное мелкое хищение в отношении снежногорца дознавателем полиции возбуждено уголовное дело по ст. 158.1 УК РФ
«Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию».

Санкция статьи предусматривает штраф в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного, либо обязательные работы на срок до ста восьмидесяти часов, либо исправительные работы на срок до шести месяцев, либо ограничение свободы на срок до одного года, либо принудительные работы на срок до одного года, либо арест на срок до двух месяцев, либо лишение свободы на срок до одного года.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

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