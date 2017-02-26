"Встреча однополчан" в Гранитном

Заполярные активисты устроили пробег до заброшенного гарнизона Гранитный. Добраться до этого населённого пункта летом можно только по морю, зимой на выручку приходят снегоходы.

Северяне отправились к памятнику Саше Ковалёву, юнге-мотористу Северного флота, который был похоронен в Гранитном. С собой они привезли несколько портретов однополчан пионера-героя и самого Саши Ковалёва.

Так же в пробеге приняли участие те, кто когда-то жил и служил в Гранитном. Подробнее о поездке в заброшенный гарнизон мы расскажем в наших выпусках на ТВ-21.