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Белый медведь - в «Красной книге». Сегодня Международный день полярного медведя

11:3027 февраля 2017Просмотров: 145

Сегодня отмечается Международный день полярного медведя - International Polar Bear Day или, в более привычном русском варианте, День белого медведя.

В этот день привлекают внимание общества к жизни и охране белого медведя. А всё потому, что потенциал размножения у белых медведей низкий. Первый раз самки приносят всего одного детеныша, а в дальнейшем, с промежутками в три года, по два, изредка три, и, в виде исключения, четыре детеныша.

Работники финского зоопарка «Рануа» опубликовали на своей странице в соцсети видео с редкими кадрами.  Белая медведица выхаживает своего детёныша.

23 февраля малышу исполнилось три месяца. В ближайшее время мишка с мамой выйдут из своей берлоги и предстанут перед взорами гостей зоопарка.

Белый медведь – это самый крупный представитель отряда хищных млекопитающих на земле. В длину он достигает 3 метров, массой до 1 тонны.

Самые мелкие медведи водятся на Шпицбергене, самые крупные – в Беринговом море.

Исходя из данных Всемирного Фонда Дикой Природы (WWF), на данный момент в мире насчитывается 20-25 тысяч особей белых медведей.

Но ввиду многих факторов, уже к 2050 году популяция этого вида может сократиться на две трети.

 

 

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