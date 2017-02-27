Белый медведь - в «Красной книге». Сегодня Международный день полярного медведя

Сегодня отмечается Международный день полярного медведя - International Polar Bear Day или, в более привычном русском варианте, День белого медведя.

В этот день привлекают внимание общества к жизни и охране белого медведя. А всё потому, что потенциал размножения у белых медведей низкий. Первый раз самки приносят всего одного детеныша, а в дальнейшем, с промежутками в три года, по два, изредка три, и, в виде исключения, четыре детеныша.

Работники финского зоопарка «Рануа» опубликовали на своей странице в соцсети видео с редкими кадрами. Белая медведица выхаживает своего детёныша.

23 февраля малышу исполнилось три месяца. В ближайшее время мишка с мамой выйдут из своей берлоги и предстанут перед взорами гостей зоопарка.

Белый медведь – это самый крупный представитель отряда хищных млекопитающих на земле. В длину он достигает 3 метров, массой до 1 тонны.

Самые мелкие медведи водятся на Шпицбергене, самые крупные – в Беринговом море.

Исходя из данных Всемирного Фонда Дикой Природы (WWF), на данный момент в мире насчитывается 20-25 тысяч особей белых медведей.

Но ввиду многих факторов, уже к 2050 году популяция этого вида может сократиться на две трети.