Без неё – никуда. Учёба – тема «Нашего утра»

Многие её не любят, но без этого в жизни никуда. Мы учимся каждый день, узнаем и познаем что-то новое. Да все вокруг нас буквально наполнено учебой. Диван. Ведь кто-то научился его делать. Или наш оператор – он ведь тоже учился снимать.

Сегодня в программе мы покажем:

- Зависть: хорошая или плохая? В рубрике «По секрету всему свету» - две стороны одной медали.

- Опыт или потраченное время? Потеря или приобретение? Первые выбывшие участницы проекта «Краса Заполярья».

- Красивая собака с некрасивым прошлым. Как Эрика искала своего хозяина.

- Как? Почему? Зачем? Ответит НАУКА!

- Вместо проверки документов – подарки. Мурманских водителей поздравили с днём защитника Отечества.

- Эх, картиночка, да на тарелочке. Все о нашем крае путем шелкографии.

А ещё телезрителей ждут розыгрыши! С призами, разумеется.

Увидеть программу «Наше утро» можно на телеканале ТВ21+ (22 канал в сети Ростелеком) прямо сейчас, а так же эфир будет на СТС-ТВ-21 как всегда, с 7:15 до 8:45. Присоединяйтесь к нам и получайте заряд бодрости!