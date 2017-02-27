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Без неё – никуда. Учёба – тема «Нашего утра»

06:3027 февраля 2017Просмотров: 102

Многие её не любят, но без этого в жизни никуда. Мы учимся каждый день, узнаем и познаем что-то новое. Да все вокруг нас буквально наполнено учебой. Диван. Ведь кто-то научился его делать. Или наш оператор – он ведь тоже учился снимать.

Сегодня в программе мы покажем:

- Зависть: хорошая или плохая? В рубрике «По секрету всему свету» - две стороны одной медали.

- Опыт или потраченное время? Потеря или приобретение? Первые выбывшие участницы проекта «Краса Заполярья».

- Красивая собака с некрасивым прошлым. Как Эрика искала своего хозяина.

- Как? Почему? Зачем? Ответит НАУКА!

- Вместо проверки документов – подарки. Мурманских водителей поздравили с днём защитника Отечества. 

- Эх, картиночка, да на тарелочке. Все о нашем крае путем шелкографии.

А ещё телезрителей ждут розыгрыши! С призами, разумеется.

Увидеть программу «Наше утро» можно на телеканале ТВ21+ (22 канал в сети Ростелеком) прямо сейчас, а так же эфир будет на СТС-ТВ-21 как всегда, с 7:15 до 8:45. Присоединяйтесь к нам и получайте заряд бодрости! 

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