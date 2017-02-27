Делегация Мурманской области во главе с губернатором Мариной Ковтун принимает участие в Российском инвестиционном форуме «Сочи-2017»

Сегодня на площадке главного медиацентра Олимпийского парка в Сочи стартует двухдневный Российский инвестиционный форум, ключевой темой которого в этом году станут новые проекты для роста.



Мурманскую область на инвестфоруме представляет делегация во главе с губернатором Мариной Ковтун. Также в мероприятиях «Сочи-2017» примут участие заместители главы региона Григорий Стратий и Роман Дурягин, министр развития промышленности и предпринимательства региона Ольга Кузнецова.



Деловая программа Форума включает в себя 27 мероприятий, в том числе пленарное заседание с участием председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева. Структура деловой программы состоит из трех тематических блоков: «Новая региональная политика. Возможности для развития», «Повышая эффективность бизнеса. Возможности для роста», «Реализуя проекты для жизни».



В первый день работы форума губернатор Мурманской области Марина Ковтун примет участие в сессии, посвященной обсуждению перспектив и механизмов повышения доступности энергетической инфраструктуры, и дискуссии по вопросам «зеленой» экономики.



Второй день работы делегации региона будет ознаменован подписанием соглашения о сотрудничестве между правительством Мурманской области и «Почта Банком».





