Для младших школьников проведут «Экологию в красном цвете»

1 марта в 11.50 в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке состоится литературно - познавательное занятие «Экология в красном цвете» для учащихся второго класса средней школы № 53 г. Мурманска.

Ребята поиграют в игру «Мой любимый цвет», познакомятся с одним из цветов радуги и расскажут о том, какое настроение у них вызывает красный цвет.

Из стихотворения Леонида Яхнина «Солнце» дети узнают, какие бывают оттенки красного цвета, а затем вспомнят все, что бывает красным, какие красные герои мультфильмов и сказок существуют, а также в названиях каких сказок и рассказов есть этот цвет.