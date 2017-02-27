16+
:-3°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Дорожная полиция будет проверять грузовики

15:1027 февраля 2017Просмотров: 174

В целях профилактики ДТП с участием грузовых транспортных средств на территории региона с 27 февраля по 8 марта 2017 года будет проходить оперативно-профилактическое мероприятие «Грузовик».

В 2016 году наблюдался значительный рост дорожно-транспортных происшествий, совершенных по вине водителей грузового автотранспорта. Было зарегистрировано 69 таких дорожно-транспортных происшествий, в результате которых пострадало 86 человек и погибло 7 человек.

В рамках профилактических мероприятий запланированы проверки технического состояния транспорта, условий допуска водителей к перевозкам (наличие права на управление транспортным средством, своевременность медицинского освидетельствования, соблюдение режима труда и отдыха водителей).

Повышенное внимание сотрудников ГИБДД будет уделено выявлению и пресечению нарушений Правил дорожного движения, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Читайте также
В Мурманской области для инвалидов по слуху работает диспетчерская службаУ российских студентов появится гимнВ Мончегорске состоится второй этап Кубка Мурманской области по юкигассенГлавные врачи примут мурманчан в Министерстве здравоохранения
В детско-юношеской библиотеке побывали Старичок-Лесовичок и Баба ЯгаДвух жителей Мурманской области обманули при покупке и продаже запчастей в интернетеКолэнерго построит новые линии электропередачи в Мурманском транспортном узлеЯстреб зимует в МончегорскеМурманчанин совершил разбойное нападение, чтобы украсть бутылку водкиУченые: снегопады смертельно опасны для мужчин
Комментарии
Февраль2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272812345
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на Facebook
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  