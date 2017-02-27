Дорожная полиция будет проверять грузовики

В целях профилактики ДТП с участием грузовых транспортных средств на территории региона с 27 февраля по 8 марта 2017 года будет проходить оперативно-профилактическое мероприятие «Грузовик».

В 2016 году наблюдался значительный рост дорожно-транспортных происшествий, совершенных по вине водителей грузового автотранспорта. Было зарегистрировано 69 таких дорожно-транспортных происшествий, в результате которых пострадало 86 человек и погибло 7 человек.

В рамках профилактических мероприятий запланированы проверки технического состояния транспорта, условий допуска водителей к перевозкам (наличие права на управление транспортным средством, своевременность медицинского освидетельствования, соблюдение режима труда и отдыха водителей).

Повышенное внимание сотрудников ГИБДД будет уделено выявлению и пресечению нарушений Правил дорожного движения, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.