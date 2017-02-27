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Двух человек вчера спасли при пожаре в Мурманске

13:1727 февраля 2017Просмотров: 144

Пожарно-спасательные подразделения Мурманской области ликвидировали пожар в Мурманске.

26 февраля в 22:58 минут на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании в квартире по адресу: г. Мурманск, ул. Бабикова, д.15, подъезд № 1.

В результате пожара в трёхкомнатной квартире сгорели постельные принадлежности и вещи на площади 5 м.кв., обгорел стол, комната закопчена по всей площади.

Спасено 2 человека, сообщает пресс-служба регионального МЧС России.

На месте пожара работало два пожарно-спасательных подразделения (10 человек личного состава, 3 единицы техники). Причины пожара устанавливаются.

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