Двух человек вчера спасли при пожаре в Мурманске

Пожарно-спасательные подразделения Мурманской области ликвидировали пожар в Мурманске.

26 февраля в 22:58 минут на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании в квартире по адресу: г. Мурманск, ул. Бабикова, д.15, подъезд № 1.

В результате пожара в трёхкомнатной квартире сгорели постельные принадлежности и вещи на площади 5 м.кв., обгорел стол, комната закопчена по всей площади.

Спасено 2 человека, сообщает пресс-служба регионального МЧС России.

На месте пожара работало два пожарно-спасательных подразделения (10 человек личного состава, 3 единицы техники). Причины пожара устанавливаются.