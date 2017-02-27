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Двух жителей Мурманской области обманули при покупке и продаже запчастей в интернете

14:4427 февраля 2017Просмотров: 190

Полиция Мурманской области продолжает регистрировать интернет-мошенничества. Жители Заполярья несмотря на неоднократные предупреждения сотрудников полиции, продолжают попадаться на уловки мошенников.

В отдел полиции мурманской полиции обратилась мурманчанка 1972 года рождения с заявлением о мошенничестве.

Женщина рассказала, что разместила в интернете информацию о продаже генератора на автомобиль марки «Пежо». С нею связался неизвестный и под предлогом перечисления предоплаты обманным путем узнал данные ее банковской карты.

С помощью он-лайн банка он похитил с ее счета 31 тысячу рублей.

В Заполярном на уловки интернет-мошенника попался местный житель.

Потерпевший искал в интернете объявление о продаже шин на автомобиль «Опель». Найдя подходящее предложение, он связался с инициатором объявления и узнал, что за товар необходимо перечислить предоплату. Житель Заполярного 1983 года рождения перевел злоумышленнику через он-лайн банк 12 тысяч 800 рублей, после чего попытался связаться с «продавцом», сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Однако, телефон «владельца» шин оказался отключен, а объявление о продаже удалено. Поняв, что стал жертвой интернет-мошенника, потерпевший отправился в полицию.

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