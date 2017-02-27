Немецкие СМИ - о значительных инвестициях «Норникеля» в модернизацию производства и экологические проекты. Эксперты: 17 миллиардов долларов к 2023 году - значительные инвестиции.

Примерно четверть от общего объема пойдет на улучшение состояния окружающей среды. Достижение поставленной цели для «Норникеля» - это еще и забота об имидже компании. Станет ли существенная сумма инвестиций слишком обременительной для баланса компании? Время покажет



Немецкий журналист Роберт Сасс прокомментировал масштаб инвестиций «Норникеля» в экологические проекты. Повлияют ли действия компании на ее норвежских соседей? Как будет развиваться ситуация дальше?

«Это значительные инвестиции! Инвестиции «Норникеля» составят 17 миллиардов долларов к 2023 году. Примерно четверть от общего объема будет идти на улучшение состояния окружающей среды. Деньги должны быть использованы на борьбу с выбросами двуокиси серы, из-за которых еще с советского времени у компании были конфликты с норвежскими соседями», - пишет Р.Сасс.

В чем проблема? Выбросы диоксида серы из заводов близ Мурманска недалеко от границы России с Норвегией должных снизиться в соответствии с новыми планами компании: на заводах Норильска на севере Сибири на 75% и с Кольской ГМК в районе Мурманска на 90%.

Достижение поставленной цели для «Норникеля» - это еще и забота об имидже компании. Станет ли существенная сумма инвестиций слишком обременительной для баланса компании? Время покажет.



