Главные врачи примут мурманчан в Министерстве здравоохранения

Утвержден график приема граждан главными врачами медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Мурманской области, на март 2017 года.

Руководители медицинских организаций проведут приемы граждан по пятницам по адресу: г. Мурманск, пр. Кольский, д. 1, каб. 107.



