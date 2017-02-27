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Главные врачи примут мурманчан в Министерстве здравоохранения

15:4527 февраля 2017Просмотров: 206

Утвержден график приема граждан главными врачами медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Мурманской области, на март 2017 года.

Руководители медицинских организаций проведут приемы граждан по пятницам по адресу: г. Мурманск, пр. Кольский, д. 1, каб. 107.

Дата

Время приема

Руководитель медицинской организации

03.03.2017

15.00-17.00

главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 5»

Проценко Александра Павловна

10.03.2017

15.00-17.00

главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 3»

Козина Елена Валерьевна

17.03.2017

15.00-17.00

главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 1»

Сергеева Наталья Юрьевна

24.03.2017

15.00-17.00

главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 7»

Ортикова Инна Борисовна

31.03.2017

15.00-17.00

главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 4»

Агеев Сергей Михайлович
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