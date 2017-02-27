Колэнерго построит новые линии электропередачи в Мурманском транспортном узле

Колэнерго обеспечит электроснабжение объектов в рамках проекта «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла».

В настоящее время, в соответствии с регламентированными конкурсными процедурами определен подрядчик на выполнение проектно-изыскательных работ со сроком исполнения до конца мая текущего года, разрабатываются основные технические решения будущего строительства, производится расчет режимов работы сети 110-150 кВ и токов короткого замыкания.

Также определены трассы проектируемых ЛЭП и выполняются геодезические изыскания с учетом требований контролирующих ведомств на предмет соответствия режиму правового регулирования выделения и использования земельных участков, Metalinfo.Ru

Затраты Колэнерго на строительство ЛЭП 150 кВ в 2017 года оцениваются в размере более 43 млн рублей и утверждены Министерством энергетики России.