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Колэнерго построит новые линии электропередачи в Мурманском транспортном узле

14:2727 февраля 2017Просмотров: 136

Колэнерго обеспечит электроснабжение объектов в рамках проекта «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла». 

В настоящее время, в соответствии с регламентированными конкурсными процедурами определен подрядчик на выполнение проектно-изыскательных работ со сроком исполнения до конца мая текущего года, разрабатываются основные технические решения будущего строительства, производится расчет режимов работы сети 110-150 кВ и токов короткого замыкания.

Также определены трассы проектируемых ЛЭП и выполняются геодезические изыскания с учетом требований контролирующих ведомств на предмет соответствия режиму правового регулирования выделения и использования земельных участков, Metalinfo.Ru 

Затраты Колэнерго на строительство ЛЭП 150 кВ в 2017 года оцениваются в размере более 43 млн рублей и утверждены Министерством энергетики России.

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