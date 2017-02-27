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Марина Ковтун выступит с докладом на сочинском инвестфоруме

12:1427 февраля 2017Просмотров: 155

Позицию регионального правительства о значении доступности энергетической инфраструктуры для повышения эффективности ведения бизнеса и развития региона представит губернатор Марина Ковтун на профильной сессии, организованной министерством энергетики России в рамках Российского инвестфорума «Сочи-2017». 

В ходе сессии состоится обсуждение перспектив и механизмов реализации дорожной карты по повышению доступности энергетической инфраструктуры в России, роли в этом процессе сетевых компаний, федеральных и региональных органов власти, местного самоуправления.

В обсуждении темы примут участие министр энергетики Александр Новак, генеральный директор, председатель правления компании «Россети» Олег Бударгин, заместитель Председателя правления предприятия «Газпром» Валерий Голубев, заместитель Руководителя Федеральной антимонопольной службы Виталий Королев, Президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин, сообщает пресс-служба правительства Мурманской области.

Модератором дискуссии выступит Степан Солженицын, старший партнер McKinsey & Company.

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