Мурманчанин совершил разбойное нападение, чтобы украсть бутылку водки

В мурманскую полицию 23 февраля около 22:00 поступило сообщение из магазина о том, что около получаса назад посетитель магазина, угрожая предметом, похожим на нож, украл бутылку водки стоимостью 350 рублей, после чего скрылся.

На место происшествия незамедлительно выдвинулся наряд патрульно-постовой службы.

Совместно с сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии полицейские спустя непродолжительное время задержали подозреваемого в разбойном нападении и доставили в отдел полиции.

Ранее неоднократно судимый безработный мурманчанин 1996 года рождения признался в совершении хищения. Похищенной бутылки при задержании у него не оказалось, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.