«Наш город»: недетские вопросы

В Заполярном продолжается образовательный фестиваль «Наш город». 22 февраля прошел третий день фестиваля, на котором сотоялось ток-шоу «Сто вопросов взрослому», где на вопросы школьников отвечали представители районной и городской власти, а также градообразующего предприятия.

С юными северянами общались директор школы №9 Заполярного Леся Шелковская, заместитель председателя Совета депутатов Заполярного Александр Востриков, заместитель председателя Cовета депутатов Печенгского района Ирина Неверова и начальник отдела благотворительных программ КГМК Татьяна Медведева, сообщает kn51.ru.

Тема дискуссии - «Социальное партнерство: пути решения городских проблем с участием учащейся молодежи». Ребята задавали вопросы, касающиеся организации культурного и спортивного досуга молодежи, возможности участвовать в волонтерских проектах.

- Видно, что школьники интересуются городской средой, и, если сравнивать с вопросами, которые звучали на предыдущем фестивале, то они меняются в связи с изменением ситуации на территории. Участники уже лучше ориентируются в этих изменениях, они искренне интересуются социальными вопросами, предлагают свои услуги в качестве волонтеров. Мы надеемся, что это волонтерское движение станет более активным и в следующем году они будут участвовать в нашем конкурсе, - отметила Татьяна Медведева.

Речь идет о конкурсе социальных инициатив «Норникеля», организованного по программе «Мир новых возможностей». Ребята могут придумать свой проект и участвовать в специальной номинации для школьников - «NEW полюс». И если эксперты проект признают достойным воплощения, компания поможет финансово - авторам дадут грант реализацию в размере до 100 тысяч рублей.

- Я очень рад, что в этом году мне довелось поучаствовать в ток-шоу «Сто вопросов взрослому», - рассказал Александр Востриков. - Этот фестиваль и, в частности, работа школьников на дискуссии, стали для меня настоящим открытием: столько ребят, и у всех горят глаза. Вопросы были сформулированы с прицелом на сотрудничество. Был ли это вопрос по лыжне или о помощи пенсионерам - каждый из учеников заканчивал фразой «Чем мы можем помочь?». Мы обсуждали новые секции в спорткомплексах, строительство крытого катка, благоустройство парка за Дворцом культуры - все темы актуальные. Абсолютно все ребята неравнодушны к городской среде, они все хотят действовать, созидать. Диалог этот был очень полезным и важным. Я увидел в школьниках большой потенциал и силу, которую нужно развивать.

Впереди у школьников Печенгского района еще два дня фестиваля. В качестве дополнительной программы четвертого дня школьников ждет поэтический вечер Марины Шкробовой (творческий псевдоним Верналис). Московская поэтесса и одна из ведущих фестиваля презентует ребятам стихи собственного сочинения. А официальное закрытие фестиваля «Наш город» в Заполярном состоится в пятницу, 24 февраля.

Напомним, образовательный фестиваль является частью проекта «Школа городских компетенций» компании «Норникель» (по программе «Мир новых возможностей») и Комитетом по поддержке гражданских инициатив. Его участники - школьники Норильска, Мончегорска и Печенгского района. Первой фестивальной площадкой в этом году стал Мончегорск, потом Заполярный, после этого в нем примут участие норильские школьники.





Фото kn51.ru



