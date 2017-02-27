Немецкие СМИ - о значительных инвестициях «Норникеля» в модернизацию производства

Немецкие СМИ пишут о значительных инвестициях «Норникеля» в модернизацию производства и экологические проекты.

Немецкое издание Handelsblatt повествует о деятельности Йоханнеса Толая, который покинув пост гендиректора российского подразделения немецкой сети гипермаркетов Globus, решил заняться выпуском премиальных сыров в Рязанской области.

Возможностей построить что-то в России гораздо больше, чем в Германии, убежден он. Конкуренция меньше, так что традиционные бизнес-модели все еще имеют шансы на успех.

После нескольких лет спада, экономика страны снова растет в этом году. Драйвером роста являются инвестиции, большая часть которых поступает от сырьевого сектора, в основном из нефтяного. Стоимость российской нефти в январе, на 80 процентов больше, чем в прошлом году. Это снижает риски инвестиций в страну.

Рост цен на сырьевые товары также помогает и другим российским компаниям, например, «Норникелю», компания со штаб-квартирой в Сибирской тундре является крупнейшим мировым производителем никеля и палладия.

В планах компании в ближайшие шесть лет инвестиции в размере 15 миллиардов евро для модернизации производства.

Осторожный оптимизм преобладает и в крупнейших стальных группах, так Северсталь планирует инвестировать в 2017 году около 400 миллионов евро, НЛМК работает над программой расширения. Йоханнес Толай считает, что экономика России выходит из депрессии.



